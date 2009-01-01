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Şah Zemin &amp; Isıtma Sistemleri
Dekoratörler İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 33Projeler (33) 4Yeni Fikirler (4)
Değerlendirmeler (12)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Kış bahçesi parke altı ısıtma uygulaması, Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Klasik Kış Bahçesi
    Kış bahçesi parke altı ısıtma uygulaması, Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Klasik Kış Bahçesi
    Kış bahçesi parke altı ısıtma uygulaması, Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Klasik Kış Bahçesi
    +2
    Kış bahçesi parke altı ısıtma uygulaması
    Spor|Yoga salonu parke altı ısıtma uygulaması , Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Fitness Odası
    Spor|Yoga salonu parke altı ısıtma uygulaması , Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Zeminler
    Spor|Yoga salonu parke altı ısıtma uygulaması , Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Klasik Fitness Odası
    +1
    Spor|Yoga salonu parke altı ısıtma uygulaması
    Parke Altı Isıtma Uygulaması - Kış Bahçesi Zeminden Isıtma, Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Zeminler
    Parke Altı Isıtma Uygulaması - Kış Bahçesi Zeminden Isıtma, Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Zeminler
    Parke Altı Isıtma Uygulaması - Kış Bahçesi Zeminden Isıtma, Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Bahçe kulübesi
    +4
    Parke Altı Isıtma Uygulaması - Kış Bahçesi Zeminden Isıtma
    Kış bahçesi parke altı ısıtma (Bahçeşehir-İst), Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Klasik Kış Bahçesi
    Kış bahçesi parke altı ısıtma (Bahçeşehir-İst), Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Klasik Kış Bahçesi
    Kış bahçesi parke altı ısıtma (Bahçeşehir-İst), Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Klasik Kış Bahçesi
    +2
    Kış bahçesi parke altı ısıtma (Bahçeşehir-İst)
    Kış bahçesi parke altı ısıtma sistemi (Beylikdüzü-İst), Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
    Kış bahçesi parke altı ısıtma sistemi (Beylikdüzü-İst), Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Bahçe kulübesi
    Kış bahçesi parke altı ısıtma sistemi (Beylikdüzü-İst), Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    +1
    Kış bahçesi parke altı ısıtma sistemi (Beylikdüzü-İst)
    Kış bahçesi & kapalı balkonlarda elektrikli yerden ısıtma, Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Zeminler
    Kış bahçesi & kapalı balkonlarda elektrikli yerden ısıtma, Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
    Kış bahçesi & kapalı balkonlarda elektrikli yerden ısıtma, Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Şah Zemin & Isıtma Sistemleri Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
    +3
    Kış bahçesi & kapalı balkonlarda elektrikli yerden ısıtma
    Hepsini göster: 33 proje
    • KARBON ISITICI FİLM

    ELEKTRİKLİ ZEMİNDEN ISITMA SİSTEMLERİ

    Karbon Isıtıcı film ithalat,uygulama satış -Parke altı ısıtma sistemi -Cami halı altı ısıtma sistemi -Kış bahçesi zeminden ısıtma -Kapalı balkon ve kulübe ısıtma -Ayna buğu önleyici ısıtma filmleri -Ayo ayak ısıtıcı

    • ZEMİN ÜRÜNLERİ & HALI KAYNAK MALZEMELERİ

    -Halı ütü bandı, halı ütüsü, halı gerdirme aparatı,çivili halı çıtası,carpet tools, kancalı halı bıçakları,lateks yapıştırıcı,karo halı yapıştırıcı

    • OFİS KARO HALI & ZEMİN YALITIM MALZEMELERİ

    -Floorex karo halı, Halı altı keçeler (halı altlıkları),Underlay


    Hizmetler
    • parke altı ısıtma
    • elektrikli yerden ısıtma
    • cami halı altı ısıtma
    • cami yerden ısıtma
    • kış bahçesi ısıtma
    • kulube ısıtma
    • kapalı balkon ısıtma
    • ayna buğu önleyici
    • halı malzemeleri
    • zemin ürünleri
    • zeminden ısıtma
    • karo halı
    • ayak ısıtıcı
    • zemin yalıtım
    • halı ütü bandı
    • rexva
    • carbonic heat
    • prefabrik zeminden ısıtma
    • halı yapıştırıcılar
    • zemin
    • cami ısıtma
    • underlay
    • Hepsini göster: 22 hizme
    Hizmet alanları
    • Yerden ısıtma sistemleri
    • Zemin ürünleri
    • İstanbul
    • Türkiye
    Adres
    Beylikdüzü İstanbul TR 0212 424 01 26
    34198 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2124240126 www.karbonisiticifilm.com

    Değerlendirmeler

    Mahmut Güneş
    Kış bahçemize ısıtma sistemi yaptırdık.Çok memnun kaldık.Ekip disiplinli,montajı hızlı ve fiyatlar makul
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Aralık 2019
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    Batuhan Şuta
    Kendileri ile çalışma fırsatına eriştim ve aldığım hizmet çok memnun ediciydi
    2 yıldan fazla önce
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    Burak Şahin Burak Şahin
    İşini titizlikle yapan bir firma,teşekkürü borç biliriz.
    2 yıldan fazla önce
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