Ev Girişinizde ve Koridorlarınızda Kullanabileceğiniz 15 Harika Zemin Kaplama Modeli

Antreler, yani evlerimizin giriş alanları hem bizi hem de konuklarımızı karşılayan ve evin geri kalanı hakkında ilk fikri veren alanlardır. Evimize geldiğimizde sıcak ve davetkar bir karşılama istediğimiz için bu alanların dekoras…

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