- KARBON ISITICI FİLM
ELEKTRİKLİ ZEMİNDEN ISITMA SİSTEMLERİ
Karbon Isıtıcı film ithalat,uygulama satış -Parke altı ısıtma sistemi -Cami halı altı ısıtma sistemi -Kış bahçesi zeminden ısıtma -Kapalı balkon ve kulübe ısıtma -Ayna buğu önleyici ısıtma filmleri -Ayo ayak ısıtıcı
- ZEMİN ÜRÜNLERİ & HALI KAYNAK MALZEMELERİ
-Halı ütü bandı, halı ütüsü, halı gerdirme aparatı,çivili halı çıtası,carpet tools, kancalı halı bıçakları,lateks yapıştırıcı,karo halı yapıştırıcı
- OFİS KARO HALI & ZEMİN YALITIM MALZEMELERİ
-Floorex karo halı, Halı altı keçeler (halı altlıkları),Underlay
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- Yerden ısıtma sistemleri
- Zemin ürünleri
- İstanbul
- Türkiye
- Adres
-
Beylikdüzü İstanbul TR 0212 424 01 26
34198 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2124240126 www.karbonisiticifilm.com