PİLE PERDE

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen perdelik ve döşemelik kumaş ve duvar kağıdı firmaları ile çalışan firmamız;

Yaşam alanlarınızı keyifli hale getirebilecek her türlü ayrıntıyı düşünerek; Evler, ofisler, oteller , restaurantlar, cafeler ve resmi kurumlara özel çözümler sunar. Ayrıca iç mimarlar için bir çözüm ortağıdır. 25 yıllık dekorasyon deneyimimiz , uzman kadromuzla, ücretsiz keşif ve kusursuz montajıyla hizmet vermektedir. Hemen hemen her zevke ve her tarzda tasarım ihtiyacına cevap verebileceğimiz, klasik, dömi klasik, modern , country ve avangart çeşitlerini incelemek ve dokunarak hissetmek için sizleri Showroom’umuza bekliyoruz.