PİLE PERDE

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen perdelik ve döşemelik kumaş ve duvar kağıdı firmaları ile çalışan firmamız;
Yaşam alanlarınızı keyifli hale getirebilecek her türlü ayrıntıyı düşünerek; Evler, ofisler, oteller , restaurantlar, cafeler ve resmi kurumlara özel çözümler sunar. Ayrıca iç mimarlar için bir çözüm ortağıdır. 25 yıllık dekorasyon deneyimimiz , uzman kadromuzla, ücretsiz keşif ve kusursuz montajıyla hizmet vermektedir. Hemen hemen her zevke ve her tarzda tasarım ihtiyacına cevap verebileceğimiz, klasik, dömi klasik, modern , country ve avangart çeşitlerini incelemek ve dokunarak hissetmek için sizleri Showroom’umuza bekliyoruz.
- Hizmetler
- Perde Tasarım, Döşemelik kumaş, ve İthal Duvar kağıdı
- Hizmet alanları
- Perde Tasarım
- Döşemelik kumaş
- İthal Duvar kağıdı
- Özçelik İşmerkezi TEB Oteli Karşısı 06810 Çayyolu / Ankara
- Adres
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Şeyh Bangabandhu Mucibur Rahman Bulvarı 94 D 1
06810 Özçelik İşmerkezi Teb Oteli Karşısı 06810 Çayyolu / Ankara
Türkiye
+90-3122417272 www.pileperde.com.tr