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PİLE PERDE
Perde, Panjur & Jaluziler Özçelik İşmerkezi Teb Oteli Karşısı 06810 Çayyolu / Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (16)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Müge Süleymanoğlu , PİLE PERDE PİLE PERDE Klasik Yemek Odası
    Müge Süleymanoğlu , PİLE PERDE PİLE PERDE Klasik Yatak Odası
    Müge Süleymanoğlu , PİLE PERDE PİLE PERDE Klasik Mutfak
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    Müge Süleymanoğlu

    Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen perdelik ve döşemelik kumaş ve  duvar kağıdı firmaları ile çalışan firmamız;

    Yaşam alanlarınızı  keyifli hale getirebilecek her türlü ayrıntıyı düşünerek; Evler, ofisler, oteller , restaurantlar, cafeler ve resmi kurumlara özel çözümler sunar. Ayrıca iç mimarlar için bir çözüm ortağıdır.   25 yıllık dekorasyon deneyimimiz ,  uzman kadromuzla, ücretsiz keşif ve kusursuz montajıyla hizmet vermektedir.   Hemen hemen her zevke ve her tarzda tasarım ihtiyacına cevap verebileceğimiz, klasik, dömi klasik, modern , country ve avangart çeşitlerini incelemek ve dokunarak hissetmek için sizleri Showroom’umuza bekliyoruz.

    Hizmetler
    Perde Tasarım, Döşemelik kumaş, ve İthal Duvar kağıdı
    Hizmet alanları
    • Perde Tasarım
    • Döşemelik kumaş
    • İthal Duvar kağıdı
    • Özçelik İşmerkezi TEB Oteli Karşısı 06810 Çayyolu / Ankara
    Adres
    Şeyh Bangabandhu Mucibur Rahman Bulvarı 94 D 1
    06810 Özçelik İşmerkezi Teb Oteli Karşısı 06810 Çayyolu / Ankara
    Türkiye
    +90-3122417272 www.pileperde.com.tr

    Değerlendirmeler

    Semra Tanık
    Burak oğlum sen ne kadar iyi çocuksun, perdelermi harika yaptın çok teşekkür ederim.Herkese tavsiye ediyorum.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Muge Ozdur
    Mağaza görevlileri, Burak bey ve montaj ekibi işlerini cok titizlikle yaptılar. Cok memnun kaldık.
    5 ay önce
    Erdem Kaya
    Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Pile Perdeye gittim. İlgilerinden ve ürünlerinden çok memnun kaldık. İhtiyacınız olan perde için size inanılmaz seçenekler sunuyorlar ve bu konuda çok başarılılar. Burak Beye ilgisi için ayrıca teşekkür ederim. Kesinlikle tavsiye ediyorum, memnun kalacağınızdan eminim.
    9 ay önce
    Tüm 16 değerlendirmelerini göster
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