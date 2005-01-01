Nar İç Mimarlık Tasarım Ofisi, mekan içerisinde kullanıcı gereksinmelerine işlevsel, yapısal ve estetik ölçütler açısından cevap verebilecek, optimum konfor koşullarını sağlamada etkin rol oynayacak tasarım çözümlerini üretmeyi öncelikli ilke edinmiştir.

Yapılan tüm çalışmalar için farklı yaşamların birleştirilmesi, paylaşılması ya da değiştirilerek geliştirilmesine yönelik projelerin üretilmesi ve detaylandırılması kapsamında, son teknolojik gelişmeleri dikkate alan, sürekli olarak kendini yenileyen ve tekrardan kaçınan bütüncül bir yaklaşım esas alınmaktadır.

Nar İç Mimarlık Tasarım Ofisi, 2010 yılında İç Mimar Tuğçe Yücel tarafından kurulmuştur. Tuğçe Yücel, 1982 yılı İstanbul doğumlu olup 2005 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2008 yılları arasında farklı şantiye ve ofis ortamlarında çalışmıştır. İç mimari tasarım çalışmalarına ek olarak pek çok mimari ofise freelance 3D modelleme ve tasarım hizmetleri sunmuştur. Yapmış olduğu tüm çalışmalar sonucunda tasarım ve uygulama açısından elde ettiği birikim ve deneyimlerini markalaştırmak amacıyla 2010 yılında Nar İç Mimarlık Tasarım Ofisi’ni kurmuştur.

Tugçe Yücel, özgün mimarlık anlayışını benimseyen, kullanıcı gereksinimlerini en üst düzeyde dikkate alarak optimum çözüm üretmeyi hedefleyen bir yaklaşımı, tasarım ve uygulamalarına yansıtmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesi olan Tuğçe Yücel, kendi yaklaşımını sergilediği ve imzasını attığı yeni oluşum içerisinde mimari çalışmalarına devam etmektedir.