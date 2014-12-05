Yıldız Ahşap merdiven ve küpeşte

Yıldız Ahşap Merdiven & Küpeşte
Hizmetleri 06.19.2001 yılında faaliyete geçmiştir şirketimiz' de tecrübeli ve güvenilir personelimiz bulunmaktadır. Siz değerli müşterilerimizle hizmet vermekteyiz. 14. yıllık tecrübemiz ve kapasitemizle, ve sizlerden gelen teklifler istikametinde farklı merdivenler tasarlayıp imal ettik.
Biz Yıldız Ahşap Merdiven & Küpeşte Hizmetleri olarak hem geleneksel hem de modern yapıdaki tasarımlarımızı, düşlediğiniz hizmet ile sizlere sunmaktan gurur duyarız.
SAYGILARIMIZLA,
TEŞEKKÜTLER…
- Hizmetler
- merdiven ve küpeşte ( korkuluk)
- Hizmet alanları
- istanbul ve istanbul\ümraniye
- Adres
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nato yolu cad. 158\C
34 Istanbul\Ümraniye
Türkiye
+90-2165402824 www.yildizahsapmerdiven.com.tr