Yaklaşık 5 yıldır yapı sektöründe göz dolduran çizgileriyle anahtar teslim proje deneyimlerini,hizmet bekleyenler ile buluşturan İç Mimar Ümran Kayakuşu 1978 Nürnberg doğumlu, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümü mezunu… Adana Gazipaşa’da bulunan Line Style İç Mimarlık Ofisi, mekan ve fikirlerin üretildiği, ticari ve konut projelerinin değişime açık yüzlerini zarif çizgilerle doyuma ulaştırmayı amaçlayan danışmanlık ve uygulama hizmeti vermektedir. İç Mimarlık Uygulama & Danışmanlık Hizmetleri Konsept Tasarım Uygulama & Danışmanlığı Proje Yönetimi İç Mimari Projeler Dekorasyon Boya Uygulamaları Uygulama Kontrolörlüğü & Uygulama Hizmetleri Anahtar Teslim Projeler Fuar alanları projeleri

Hizmet alanları Adana Adres Gazipaşa Bulvarı Baltalı apt. zemin kat no:11/E Seyhan

01140 Adana

Türkiye

+90-3224575711 www.linestyleicmimarlik.com