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MERDİVENCİ
Dekoratörler İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 14Projeler (14) 53Yeni Fikirler (53)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • İstanbul Ahşap Merdiven , MERDİVENCİ MERDİVENCİ Merdivenler Ahşap Ahşap rengi
    İstanbul Ahşap Merdiven , MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    İstanbul Ahşap Merdiven , MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    İstanbul Ahşap Merdiven
    Merdivenci Küpeşte 05323870035, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Merdivenci Küpeşte 05323870035, MERDİVENCİ MERDİVENCİ Merdivenler Ahşap Ahşap rengi
    Merdivenci Küpeşte 05323870035, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Merdivenci Küpeşte 05323870035
    DEMİR ÜZERİ AHŞAP KÜPEŞTE, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    DEMİR ÜZERİ AHŞAP KÜPEŞTE, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    DEMİR ÜZERİ AHŞAP KÜPEŞTE, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +7
    DEMİR ÜZERİ AHŞAP KÜPEŞTE
    Ahşap basamak, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap basamak, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap basamak, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +4
    Ahşap basamak
    MERDİVEN UYGULAMALARI, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    MERDİVEN UYGULAMALARI, MERDİVENCİ MERDİVENCİ Merdivenler Ahşap Ahşap rengi
    MERDİVEN UYGULAMALARI, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +1
    MERDİVEN UYGULAMALARI
    MERDİVEN 'ci AİLESİ 0216 308 38 28, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    MERDİVEN 'ci AİLESİ 0216 308 38 28, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    MERDİVEN 'ci AİLESİ 0216 308 38 28, MERDİVENCİ MERDİVENCİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +6
    MERDİVEN 'ci AİLESİ 0216 308 38 28
    Hepsini göster: 14 proje

    MERDİVENCİ 'nin ÖYKÜSÜ

    Bu öykü, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, vakitlerden bir vakit başlayan, ama sıradan olmayan, ezber bozan bir öyküdür.2008 yılında bir kadına Aşk’la başladı her şey… Sarışın, çimen yeşili gözlü bir kadına… Yaşanası bir kadına!

    Kurtarma operasyonudur bu öykü aslında, her ne kadar bir kadına duyulan Aşk ve sevgi ile başlasa da. 2010 yılında zor durumda olan bir aile firmasını kurtarma, ayağa kaldırma öyküsüdür.1996 yılında mezun olduğumda romantik bir idealist olarak mesleğe başladım. İyi projelerde, önemli görevlerde çalıştım. 2010 yılında ahşap merdivenle, Ahşap küpeşte ve ahşap basamak yapımı ile kesişti mesleki serüvenim. Firmayı, özelinde de sevdiğim kadının önemsediği insanların sahip olduğu firmayı kurtarmaya çalışırken, o güne dek ilgi alanıma girmemiş yeni bir sanatla tanıştım; ahşap merdiven imalatıyla.2010 yılından 2017 Haziran’ına kadar sevgiyle çalıştım, ürettim. Çimen yeşili gözlü kadına duyduğum aşka, ağaç ve talaş kokusu karıştı. Emek verdim, ellerimizden merdivenler geçti, ufkumuzdan hayatlar… 2012 yılında yemyeşil gözleri olan bir oğlumuz oldu. Aşk büyüdü, ağaçlar gibi kök saldı, güçlendi…Hayat öngörüldüğü gibi gitmiyor ne yazık ki. 2017 yılının yaz aylarında ortaklarımızla yollarımız ayrıldı. Firmamıza ve şahsıma iş veren, iş yapan, yollarımızın kesiştiği herkese teşekkürler…Günümüz koşullarında teknolojik gelişmelere, insanların ihtiyaç ve beklentilerine ayak uydurmak, bu beklentileri karşılamak ve ürettiğine sahip çıkmak, bir anlayış ve emek işidir. Emeksiz bir yönetim ve anlayış, ancak MÜŞTERİ’ye ihanet olurdu.Bu nedenlerden dolayı 2017 Temmuz ayından itibaren mesleki hayatımıza RST GRUP MİMARLIK LTD. ŞTİ MERDİVENCİ olarak devam etme kararı aldık.

    Aşk büyüyecek, Ağaç’ın öyküsü yazılmaya devam edecek…Saygılarımla,

    RST. GRUP MİMARLIK LTD. ŞTİ.MERDİVENCİ.com.tr

    Firma lideri

    RIZA ARSLAN

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    Adres
    Yenimahalle Dr.ömerbesimpaşa cad. kamer sok no :10
    34810 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5323870035 www.merdivenci.com.tr
    Yasal mülkiyet

    MERDİVENCİ 'nin ÖYKÜSÜ

    Bu öykü, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, vakitlerden bir vakit başlayan, ama sıradan olmayan, ezber bozan bir öyküdür.2008 yılında bir kadına Aşk’la başladı her şey… Sarışın, çimen yeşili gözlü bir kadına… Yaşanası bir kadına!

    Kurtarma operasyonudur bu öykü aslında, her ne kadar bir kadına duyulan Aşk ve sevgi ile başlasa da. 2010 yılında zor durumda olan bir aile firmasını kurtarma, ayağa kaldırma öyküsüdür.1996 yılında mezun olduğumda romantik bir idealist olarak mesleğe başladım. İyi projelerde, önemli görevlerde çalıştım. 2010 yılında ahşap merdivenle, Ahşap küpeşte ve ahşap basamak yapımı ile kesişti mesleki serüvenim. Firmayı, özelinde de sevdiğim kadının önemsediği insanların sahip olduğu firmayı kurtarmaya çalışırken, o güne dek ilgi alanıma girmemiş yeni bir sanatla tanıştım; ahşap merdiven imalatıyla.2010 yılından 2017 Haziran’ına kadar sevgiyle çalıştım, ürettim. Çimen yeşili gözlü kadına duyduğum aşka, ağaç ve talaş kokusu karıştı. Emek verdim, ellerimizden merdivenler geçti, ufkumuzdan hayatlar… 2012 yılında yemyeşil gözleri olan bir oğlumuz oldu. Aşk büyüdü, ağaçlar gibi kök saldı, güçlendi…Hayat öngörüldüğü gibi gitmiyor ne yazık ki. 2017 yılının yaz aylarında ortaklarımızla yollarımız ayrıldı. Firmamıza ve şahsıma iş veren, iş yapan, yollarımızın kesiştiği herkese teşekkürler…Günümüz koşullarında teknolojik gelişmelere, insanların ihtiyaç ve beklentilerine ayak uydurmak, bu beklentileri karşılamak ve ürettiğine sahip çıkmak, bir anlayış ve emek işidir. Emeksiz bir yönetim ve anlayış, ancak MÜŞTERİ’ye ihanet olurdu.Bu nedenlerden dolayı 2017 Temmuz ayından itibaren mesleki hayatımıza RST GRUP MİMARLIK LTD. ŞTİ MERDİVENCİ olarak devam etme kararı aldık.

    Aşk büyüyecek, Ağaç’ın öyküsü yazılmaya devam edecek…Saygılarımla,

    RST. GRUP MİMARLIK LTD. ŞTİ.MERDİVENCİ.com.tr

    Firma lideri

    RIZA ARSLAN

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