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MESSY Decoration
Tasarımcılar İstanbul
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    • BİZ KİMİZ?
    Messy decoration modern ve klasik mobilya sunumları ve üretimleri ile yaşam alanlarınızı renklendiriyor.

    HİKAYEMİZ
    Güneş Cerit imzası taşıyan tasarımlarımız, konusunda uzman kadrosu ile üretiliyor. Yaşam alanlarınızhareket kazanıyor.

    NASIL YAPIYORUZ?
    Hayallerinizi dinliyoruz. Sonra onlarıalıp şekillendiriyor, renklendiriyor ve sizlere sunuyoruz.

    HER ŞEY SİZİN YAŞAM ALANLARINIZ İÇİN
    Güneş Cerit imzası taşıyan tasarımlarımız, yaşam alanlarınızda büyük değişiklikler ile karşınıza çıkıyor.

    Hizmet alanları
    Turkey and Abroad ve İstanbul
    Adres
    19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:26/A Şişli
    34360 İstanbul
    Türkiye
    +90-5307040858 www.messydecoration.com
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