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RAL9034 DESIGN STUDIO
İç Mimarlar İstanbul
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    RAL9034 Design Studio yaratıcılık ve bilgi ile farklı yaşam
    biçimlerini birlikte yorumlayarak ele aldığı tüm mimari ve içmimari projelerle birlikte, ürün tasarımı yapan, 2009 yılında kurulmuş İstanbul merkezli bir tasarım stüdyosudur. RAL9034 Design Studio; konut, mağaza, restoran, kafe, bar, ofis, spor salonu, otel, hastane, vs. gibi çeşitli mekanların tasarımlarından mekan kimliğini yansıtacak her ürün ve donatının tasarımına kadar uzanan, geniş bir alanda faaliyet göstermekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

    İşvereni yönlendirme ve tasarım süresinde ilk olarak, aktarılanları doğru anlamak, sonrasında mekânın gerekli tüm verilerini toparlayıp, işin süresini ve bütçesini göz önünde bulundurarak işverenin beklentileri ile buluşması için, fiziksel (ısı, ışık, ses, ergonomi vs...) ve psikolojik( estetik, davranış, yaşayış biçimi, vs...) gereksinimleri göz önünde bulundurarak proje üretmek temel prensibimizdir.

    Hizmetler
    • 3D Modelleme
    • İçmimari Tasarım(konut-restoran-cafe-bar-hastane-ofis)
    • Mobilya Tasarımı
    • Uygulama
    • Danışmanlık Hizmetleri
    Hizmet alanları
    İstanbul / Antalya / Çanakkale
    Adres
    Bakırköy
    34140 İstanbul
    Türkiye
    www.ral9034.com
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