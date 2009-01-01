RAL9034 Design Studio yaratıcılık ve bilgi ile farklı yaşam

biçimlerini birlikte yorumlayarak ele aldığı tüm mimari ve içmimari projelerle birlikte, ürün tasarımı yapan, 2009 yılında kurulmuş İstanbul merkezli bir tasarım stüdyosudur. RAL9034 Design Studio; konut, mağaza, restoran, kafe, bar, ofis, spor salonu, otel, hastane, vs. gibi çeşitli mekanların tasarımlarından mekan kimliğini yansıtacak her ürün ve donatının tasarımına kadar uzanan, geniş bir alanda faaliyet göstermekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İşvereni yönlendirme ve tasarım süresinde ilk olarak, aktarılanları doğru anlamak, sonrasında mekânın gerekli tüm verilerini toparlayıp, işin süresini ve bütçesini göz önünde bulundurarak işverenin beklentileri ile buluşması için, fiziksel (ısı, ışık, ses, ergonomi vs...) ve psikolojik( estetik, davranış, yaşayış biçimi, vs...) gereksinimleri göz önünde bulundurarak proje üretmek temel prensibimizdir.