QZENS MOBİLYA

Q’ZENS
Furniture & Interior Design;
İç mimari tasarım hizmetlerinin yanında yaklaşık 3500 m2 lik alanda mobilya üretim ve uygulama faaliyetlerini yürüten, ileri teknoloji Lazer makineleri ile yüzey işleme hizmetleri sunan, anahtar teslimi inşaat uygulama hizmetleri veren, güçlü teknik personel kadrosu ve paydaşları ile danışmanlık hizmetleri veren, çok yönlü bir tasarım ve uygulama firmasıdır.
- Hizmetler
- iç mimarlık
- Mobilya
- dekorasyon
- inşaat
- Lazer yüzey İşleme
- Proje
- danışmanlık
- Hizmet alanları
- Siteler ve Ankara
- Adres
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AKÇAKALE SOKAK NO:27/8-9 SİTELER
06130 Ankara
Türkiye
+90-3123538549 www.qzens.com