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QZENS MOBİLYA
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
Genel Bakış 22Projeler (22) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • YDS İnşaat Makam Ofisleri, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA
    YDS İnşaat Makam Ofisleri, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA
    YDS İnşaat Makam Ofisleri, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA
    +10
    YDS İnşaat Makam Ofisleri
    YDS Kentpark, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Ticari alanlar
    YDS Kentpark, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Ticari alanlar
    YDS Kentpark, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Ticari alanlar
    +12
    YDS Kentpark
    Park Yıldız Konutları , QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Modern Banyo
    Park Yıldız Konutları , QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Modern Oturma Odası
    Park Yıldız Konutları , QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Modern Oturma Odası
    +9
    Park Yıldız Konutları
    Kazakistan Büyükelçiliği Balo salonu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA
    Kazakistan Büyükelçiliği Balo salonu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA
    Kazakistan Büyükelçiliği Balo salonu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA
    +10
    Kazakistan Büyükelçiliği Balo salonu
    Loft Konut Tasarımı, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA
    Loft Konut Tasarımı, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA
    Loft Konut Tasarımı, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA
    +12
    Loft Konut Tasarımı
    Merkez Bankası Bursa Hizmet Binası, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Asyatik Stadyumlar
    Merkez Bankası Bursa Hizmet Binası, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Ticari alanlar
    Merkez Bankası Bursa Hizmet Binası, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Ticari alanlar
    +9
    Merkez Bankası Bursa Hizmet Binası
    Hepsini göster: 22 proje

    Q’ZENS

    Furniture & Interior Design;

                 İç mimari tasarım hizmetlerinin yanında yaklaşık 3500 m2 lik alanda mobilya üretim ve uygulama faaliyetlerini yürüten, ileri teknoloji Lazer makineleri ile yüzey işleme hizmetleri sunan,  anahtar teslimi inşaat uygulama hizmetleri veren, güçlü teknik personel kadrosu ve paydaşları ile danışmanlık hizmetleri veren, çok yönlü bir tasarım ve uygulama firmasıdır.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • Mobilya
    • dekorasyon
    • inşaat
    • Lazer yüzey İşleme
    • Proje
    • danışmanlık
    Hizmet alanları
    Siteler ve Ankara
    Adres
    AKÇAKALE SOKAK NO:27/8-9 SİTELER
    06130 Ankara
    Türkiye
    +90-3123538549 www.qzens.com
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