Normmade, Hale Köksal tarafından İstanbul'da kuruldu. İskandinav tarzının Nordik esintilerinden ilham alan marka, tasarımlarıyla modern ve minimal stili yansıtırken setleriyle de farklı hikayeler anlatıyor. Normmade'in ilham verici tasarımlarıyla yaşam alanlarınızda kendi hikayelerinizi anlatmaya hazır olun çünkü tasarım ürünler hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı!