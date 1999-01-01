Çalışma hayatına 1985 yılında yapı sektöründe başlayan Akseki Yapı, kuruluşunu tamamladığı 1999 yılından bu yana da ticari faaliyetine devam etmektedir. Şirket, yapı ürünleri ile ilgilenmekte olsa da ürün yelpazesini her geçen yıl geliştirmekte ve çeşitlemektedir.

Akseki Yapı; 300 aşkın çalışanıyla ve 50’den fazla araç filosuyla Türkiye’nin yapı sektöründeki öncü firmalarından birisi konumundadır. Ayrıca da Türkiye çapındaki binlerce müşterisiyle ve uluslararası piyasada 12’den fazla ülkeye sağladığı ihracat ağı ile yine sektörünün liderleri arasında yerini sağlamlaştırmaktadır.

Haftada yaklaşık 20.000 metrelik kapı ve pencere üreten Akseki Yapı, bu potansiyeli ile Pvc pencere ve kapı üreticisi olarak Türkiye’de ilk 3 içerisinde yer almaktadır. Bununla beraber Türkiye’nin panjur ve kepenk alanındaki en büyük tedarikçilerinden ve aynı zamanda; 2014 yılında kendi panjur ve kepenk markası olan WHITE FORM’un ve kendi tubular motor markası olan WHITE STEP’in de yaratıcısıdır.

Akseki Yapı’nın Alüminyum Pencere ve Kapı Sistemleri, Cephe Giydirme Sistemleri, Fotoselli Kapı Sistemleri, Cam Balkon Sistemleri ve Sineklik Sistemleri ürün yelpazesini içeren Alüminyum Departmanı en geniş ürün gamına sahiptir.

Diğer yandan Akseki Yapı, mutfak, banyo ve iç kapı alanında hizmet veren mobilya departmanıyla da müşterilerinin projelerine özel üretim yapabilmektedir.

Akseki Yapı’nın ana departmanından biri olan İnşaat bölümü ise butik projeler üreterek, konforlu yaşam alanları inşa etmektedir.

Ve son olarak; Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya kıtalarında da müşterileri bulunan Akseki Yapı, müşterileri için hizmetini daha da geliştirmek amacıyla yakın gelecekte tüm ürünlerinin imalatını tek bir çatı altında ve tek bir alanda birleştirmeyi planlamaktadır.