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SERHAN CEYHAN MIMARLIK SAN.ve TIC.LTD.STI.
Mimarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (4)
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    Hizmetler
    • Alışveriş Merkezleri
    • ofis ve konut binaları
    • marinalar
    • çok amaçlı merkezler
    • otel
    • kamu binaları
    • büyük marketler
    • fabrika ve depolama tesisleri
    • gıda üretim tesisleri gibi endüstriyel yapılara ait mimari projelerin hazırlanması
    • keşif-maliyet hesapları ve şantiye kontrollüğünün yapılması gibi hizmetleri vermektedir.
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • MİMARLIK/ARCHITECTURE
    • istanbul
    Adres
    Saglam Fikir Sok. 9-2 Esentepe Sisli
    34394 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122129171 www.serhanceyhan.com

    Değerlendirmeler

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    Dünyanın en iyi mimarlık ofisi nokta net Serhan hocama selam olsun burdan.
    11 ay önce
    Basak Gurpinar
    4 yıldan fazla önce
    Sayed taqi hussaini
    Orada staj yaptığım için harikaydı
    yaklaşık 2 yıl önce
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