SERHAN CEYHAN MIMARLIK SAN.ve TIC.LTD.STI.

- Hizmetler
- Alışveriş Merkezleri
- ofis ve konut binaları
- marinalar
- çok amaçlı merkezler
- otel
- kamu binaları
- büyük marketler
- fabrika ve depolama tesisleri
- gıda üretim tesisleri gibi endüstriyel yapılara ait mimari projelerin hazırlanması
- keşif-maliyet hesapları ve şantiye kontrollüğünün yapılması gibi hizmetleri vermektedir.
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- Hizmet alanları
- MİMARLIK/ARCHITECTURE
- istanbul
- Adres
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Saglam Fikir Sok. 9-2 Esentepe Sisli
34394 Istanbul
Türkiye
+90-2122129171 www.serhanceyhan.com