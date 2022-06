Novarch Mimarlık İnş. Bil. San.Tic.Ltd.Şti.

2005 yılı ile faaliyetlerine başlayan Novarch Mimarlık, genişleyen iş hacminin ve çeşitliliğinin getirdiği ihtiyaçları karşılamak amacı ile mimarlık, iç mimarlık alanında proje üretimi ve sonrasında uygulama hizmetleri ile siz değerli müşterilerine hizmet veren köklü bir ekibin ürünü bir kuruluştur..

Novarch Mimarlık İnşaat Bilişim Ltd. Şti. güçlü ekibi ve ekip içerisinde yer alan kişilerin tecrübe ve bilgi birikimi sonucunda en yeni mimari teknolojileri uygulayan, kendini yenilikler ile hep önde tutan; kullanıcı odaklı, ekonomik düzeyde, minimal, sade ve fonksiyonel çözümleri, projeleri ile birleştiren bir ekiptir.

Novarch Mimarlık İnşaat Bilişim Ltd. Şti. tarafınca üstlenilen işler, proje veya konseptin analiz, araştırma, eskiz, etüt ve tasarımıyla başlayıp, tüm detaylar en küçük ayrıntısına kadar çözülerek gerçekleştirilir. Bu hizmetlerde amaçlanan; yalnızca özgün bir mimari oluşturmak değil, aynı zamanda işverenin yatırımının optimizasyonunu sağlamak üzere doğru malzeme seçimi ile akıllı üretim metotları ve detay çözümleri geliştirmektir. Novarch Mimarlık İnşaat Bilişim Ltd. Şti. olarak amacımız; teknoloji ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde doğru, hızlı ve güvenilir işletme anlayışıyla hizmet vermektir. Novarch Mimarlık İnşaat Bilişim Ltd. Şti. konsept projelerin tasarım ve sunumlarından başlayan konut, ofis, cafe, restoran, mağaza ( showroom ) , modüler ve ahşap stant v.s. ve tüm iç ve dış mekan dekorasyonları ve ürün tasarımlarından bunların projelendirilip uygulanmasına dek varan bir yelpazede hizmet vermektedir. Novarch Mimarlık İnşaat Bilişim Ltd. Şti. bir kavram olarak tasarımı; yaşamların kesişmesi, paylaşılması ve değiştirilip geliştirilmesi şeklinde algılar, bu noktada tasarımları ve projeleri en ince ayrıntısına kadar detaylandırır. Atölyemiz deneyimli tasarımlarıyla her türlü üretimde bilgisini ve sezgisini kullanarak mekânı, malzemeyi ve ışığı temel alır. Bu üretimi doğa ve insan merkezli bir çerçeveye oturtmayı ilke edinmiştir. Novarch Mimarlık İnşaat Bilişim Ltd. Şti. tüm iç ve dış mekân; mimarlık, inşaat, tasarım ve dekorasyonları ile tüm projeler alanında hizmet vermektedir. Novarch Mimarlık İnşaat Bilişim Ltd. Şti. vermiş olduğu tüm bu hizmetlerin yanında siz müşterilerimize daha iyi ve etkin hizmet vermek amacıyla www.dekoratifci.com ‘u kurdu. Çok kısa bir süredir çevrimiçi hizmet vermekte olan Dekoratifci.com müşterilerimizin arayıpta bulamadığı ya da hayal edipte gerçekleştiremediği birçok ürünün satışını ve hayallerin gerçekleştirilmesini amaç edinen bir düşünce ile kurulmuştur. Sitemizde ofis mobilyalarından ev mobilyalarına, dekoratif mobilya ve aksesuarlardan modüler sistemli ürünlere kadar çok çeşitli ürün gamına sahip olmak ile beraber ithal ürünlerde siz müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır.