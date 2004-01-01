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Atölye Mono İçmimarlık ve Mobilya
İç Mimarlar Ankara
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Değerlendirmeler (8)
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    Serkan Parlak, Bilkent İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2004 yılında mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda içmimar ve proje sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etti.  2011 yılında Atölye Mono - İçmimarlık ve Mobilya Tasarım Atölyesini kurdu. Halen Ankara Siteler'de  Atölye Mono şirketi ile içmimarlık, mobilya üretimi ve ahşap dekorasyon hizmetleri vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda anahtar teslim rezidans, villa ve ofis projesine imza atıp, otel projeleri için seri üretim mobilya yapmıştır.

    Hizmetler
    • İçmimarlık ve mobilya
    • Ahşap dekorasyon projeleri
    Hizmet alanları
    • Mobilya Üretimi
    • Lüks Mobilya
    • Mobilya
    • klasik mobilya
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • iç dekorasyon
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • mağaza tasarımı
    • Büyük Ölçekli Projeler
    • Mimari Proje Uygulamaları
    • İçmimari
    • Ankara
    • Hepsini göster: 12 hizmet alanı
    Adres
    dikmeli sokak no:13/1 Siteler
    06590 Ankara
    Türkiye
    +90-3124731962 www.atolyemono.com

    Değerlendirmeler

    Puppet Master
    11 ay önce
    IT P
    Herşey için çok teşekkür ederiz
    11 ay önce
    KaanHD
    Serkan Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Daha öncede çalışmıştık. İstediğiniz gibi özel yapım mobilyalara ihtiyacınız varsa, daha iyi bir yer düşünemiyorum. Çok başarılı. Teşekkür ediyoruz.
    11 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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