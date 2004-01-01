Serkan Parlak, Bilkent İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2004 yılında mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda içmimar ve proje sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etti. 2011 yılında Atölye Mono - İçmimarlık ve Mobilya Tasarım Atölyesini kurdu. Halen Ankara Siteler'de Atölye Mono şirketi ile içmimarlık, mobilya üretimi ve ahşap dekorasyon hizmetleri vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda anahtar teslim rezidans, villa ve ofis projesine imza atıp, otel projeleri için seri üretim mobilya yapmıştır.
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- İçmimari
- Ankara
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- Adres
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dikmeli sokak no:13/1 Siteler
06590 Ankara
Türkiye
+90-3124731962 www.atolyemono.com