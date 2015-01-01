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A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Murat Süter Villa, A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
    Murat Süter Villa, A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Murat Süter Villa, A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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    Murat Süter Villa

    15 yıldır, yurt içi ve yurt dışında mimari ve iç mimari hizmet vermekteyiz. 

    Hizmetler
    • Hazırlık ve ön etüd çalışmaları
    • Konsept belirleme
    • teknik şartname çalışmaları
    • ön proje çalışmaları
    • uygulama projeleri çalışmaları
    • sistem montaj detayları
    • imalat detayları
    • Proje Yönetimi
    • uygulama ve kontrollük hizmetleri.
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • Interior Design
    • furniture
    • Office Design
    • Decorative
    • istanbul
    Adres
    Bağdat Cad. Kadirağa Sok. Ali Toygar Apt. No: 48/ 1A Caddebostan Kadıköy
    34728 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163605107 a-mimarlik.com.tr
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