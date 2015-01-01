A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Siyahın 7 tonu

Riskli ve iddialı bir renktir siyah, yani renklerin en koyusu. Bir yandan, birçok kültürde yasla, ölümle, tasayla özdeşleştirilen siyah; diğer yandan belirgin bir asalet ve zarafeti yansıtmasıyla da öne çıkar.

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