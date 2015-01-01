A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

15 yıldır, yurt içi ve yurt dışında mimari ve iç mimari hizmet vermekteyiz.
- Hizmetler
- Hazırlık ve ön etüd çalışmaları
- Konsept belirleme
- teknik şartname çalışmaları
- ön proje çalışmaları
- uygulama projeleri çalışmaları
- sistem montaj detayları
- imalat detayları
- Proje Yönetimi
- uygulama ve kontrollük hizmetleri.
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- Hizmet alanları
- Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
- Interior Design
- furniture
- Office Design
- Decorative
- istanbul
- Adres
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Bağdat Cad. Kadirağa Sok. Ali Toygar Apt. No: 48/ 1A Caddebostan Kadıköy
34728 Istanbul
Türkiye
+90-2163605107 a-mimarlik.com.tr