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Class Dekorasyon
Dekoratörler İstanbul
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    • Tadilat ve Tamirat Çözümleriniz

    Class Dekor olarak ev, iş yeri, ofis, dükkan, villa aklınıza gelebilecek herşeyin tadilat, tamirat ve dekorasyonunu yapan firmamız sizlere memnuniyet garantisi sunmaktadır. Yaptığı her işi titizlikle yapan Class Dekor, size yenilikleri sunarak modaya uygun tasarımlar sağlıyor. Tadilat, tamirat ve dekorasyon ehil ustanın işidir. Bizde bu işin ehliyiz.

    İsteğinize bağlı dekorasyon ve tasarımları da sizin için gerçekleştirebiliriz. Hayal ettiğiniz, daha önce başka bir yerde gördüğünüz fakat sahip olamadığınız. Aklınıza ne gelirse siz söyleyin biz yapalım. Tadilat ve Dekorasyon işlerinde profesyonel ustalarımız verdiği zaman içerisinde %100 müşteri memnuniyeti ile Tadilat ve Dekorasyonunuzu anahtar teslim olarak sonuçlandırır.

    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Rami Yeni Mah. Abdi Ağa Sok. No:14/A Rami
    34055 İstanbul
    Türkiye
    +90212806287005327014544 www.classdekor.com
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