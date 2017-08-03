Duvargiydir.com, 3D duvar kağıdı ve kanvas tablo sektöründe hizmet gösteren bir e-ticaret sitesidir. Duvargiydir.com'dan harita duvar kağıdı, manzara duvar kağıdı ve ofis iş yeri duvar kağıdı gibi modelleri dilediğiniz ebatlarda sipariş verebilirsiniz. Üç boyutlu duvar kağıdı sektörünün Türkiye'deki öncü şirketlerinden olan duvargiydir.com faaliyetlerini Beşiktaş'taki ofisinde ve Tekstilkent-Esenler'deki baskı merkezinde sürdürmeye devam etmektedir.
- Hizmetler
- 3D duvar kağıdı ve kanvas tablo modellerinin satışı ve uygulaması
- Hizmet alanları
- Duvar kağıdı ve tablo sektörü
- İstanbul
- Adres
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Hüsrev Gerede Cad. No:5/3 Beşiktaş-İstanbul
34394 İstanbul
Türkiye
+90-5558977769 www.duvargiydir.com/doga-manzaralari-ithal-duvar-kagitlari