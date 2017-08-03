현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Duvargiydir.com
3D Görselleştirme İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • 3D Duvar Kağıdı Üretimi ve Uygulaması, Duvargiydir.com Duvargiydir.com Duvar & ZeminDuvar Kağıtları Kâğıt Beyaz
    3D Duvar Kağıdı Üretimi ve Uygulaması, Duvargiydir.com Duvargiydir.com Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Kâğıt Beyaz
    3D Duvar Kağıdı Üretimi ve Uygulaması, Duvargiydir.com Duvargiydir.com Duvar & ZeminDuvar Kağıtları Kâğıt Mor
    +4
    3D Duvar Kağıdı Üretimi ve Uygulaması

    Duvargiydir.com, 3D duvar kağıdı ve kanvas tablo sektöründe hizmet gösteren bir e-ticaret sitesidir. Duvargiydir.com'dan harita duvar kağıdı, manzara duvar kağıdı ve ofis iş yeri duvar kağıdı gibi modelleri dilediğiniz ebatlarda sipariş verebilirsiniz. Üç boyutlu duvar kağıdı sektörünün Türkiye'deki öncü şirketlerinden olan duvargiydir.com faaliyetlerini Beşiktaş'taki ofisinde ve Tekstilkent-Esenler'deki baskı merkezinde sürdürmeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    3D duvar kağıdı ve kanvas tablo modellerinin satışı ve uygulaması
    Hizmet alanları
    • Duvar kağıdı ve tablo sektörü
    • İstanbul
    Adres
    Hüsrev Gerede Cad. No:5/3 Beşiktaş-İstanbul
    34394 İstanbul
    Türkiye
    +90-5558977769 www.duvargiydir.com/doga-manzaralari-ithal-duvar-kagitlari

    Değerlendirmeler

    Arda Uyar
    Benim gibi konuma aldanıp gitmeyin herhangi bir mağazaları yokmuş.
    2 yıldan fazla önce
    Ahmetcan Yaman
    Evin havasını değiştiren tasarımlar gerçekten harika bundan sonra ev alışverişlerini burda yapıcaz
    2 yıldan fazla önce
    Mehmet Boz
    Dekorasyon için duvar kağıdı aldım. İşlerinde gerçekten çok iyi bir firma ve güvenilir. Herkese tavsiye ederim.
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element