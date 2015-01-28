CAGGA, 5 MART 2010 tarihinde Ağaçişleri Endüstri Mühendisi Çağatay Saygı tarafından, hayal edilemeyeni gerçekleştirmek arzusu ile 1997-2010 yılları arasında, kendisine özgü çizgi ve tarzla geliştirdiği mekan ve mobilya tasarımlarını, 2010 yılından itibaren, CAGGA adı altında kullanıcıları ile buluşturma isteği ile Ankara'da kurulmuştur.

CAGGA'nın ürün yelpazesi, bitmek bilmeyen tasarım arzusu nedeni ile farklı fikirlerin yarattığı modellerin eklenmesiyle artarak devam etmektedir.

CAGGA, yapmış olduğu ev tadilatları ve üretmiş olduğu mutfak, banyo, gardrop, kapı, yatak odası takımı vb. mobilyaların kalitesi ile özellikle Ankara'da tanınan, sektöründe en iyi iş yapan bilinir firmalardan biri olmayı başarmanın yanında, halihazırda A'dan Z'ye nitelikli ev tadilatı yapabilen Ankara'nın en büyük firmasıdır.

CAGGA başarısının temelinde, çok iyi ürün ve hizmetleri tüketicisiyle en iyi fiyatlar ile buluşturma fikri vardır. CAGGA mobilya grupları, kanserojen madde içermeyen hammaddeler kullanılarak %100 el işçiliğiyle yapılmakta olup, Dünyanın en iyi mobilya aksesuarları ile donatılmaktadır. Piyasada marka olarak bilinen ürünlerde ekstra özellik olarak gösterilen birçok unsur CAGGA ürünlerinde standart olarak tüketiciye sunulmaktadır.

CAGGA ev tadilatı konusunda ise, tüketicileri tadilat işine girmeden önce, gerçekte nasıl bir maliyet içerisinde girdiklerini göstermek amacıyla hazırladığı ve halihazırda hiçbir firmanın kullanmadığı CAGGA tarafından geliştirilen tadilat hesaplama formu ile tüketiciyi korumayı hedeflemiştir. Mobilyasında olduğu gibi tadilat işlerinde de CAGGA standartları vardır. Yapılan iş bu standarda gelinceye kadar uğraşılır, gerekirse yeniden yapılır ve CAGGA müşterisi ekstra olarak yapılan işlemlerden mali olarak etkilenmez. Yapılan iş müşteri tarafından kabul edildikten sonra hesaplama formundaki belirlenmiş ücret müşteriden alınır. Bu bağlamda yapılan ev tadilatlarında peşinat alınmaması ve yapılan işi kabul ettikten sonra ödemesinin yapılması CAGGA müşterisine sunulan ayrıcalıktır.

CAGGA 'nın birincil hedefi, girmiş olduğu sektörlerde kalitesi ve hizmet anlayışı ile bilinen en iyi markalardan biri haline gelmektir.