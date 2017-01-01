Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon

2001 yılı itibariyle mobilya iç dekorasyon mamulleri imal eden bir işletme olarak mobilya sektöründeki faaliyetlerine başladı.

Aile şirketi olarak kurulan Palmiye Koçak 18 yıllık iş deneyimini ve gelişen iş koşullarının modern argümanlarını kullanarak, bugün de aynı isim ve ortakları ile marka değerini yükseltiyor.

Sandalye , masa, kabin, kanepe, Ahşap Sandalye, Ahşap Masa, Metal Sandalye, Bahçe Mobilyaları, Cafe Mobilyası, Restoran Mobilyası, Otel Mobilyası, Okul Mobilyası, Hastane Mobilyası ve Ofis Mobilyaları üretmekteyiz.

5500 m² kapalı alanda kalite ve deneyim de öncü, mimar kadrosu, profesyonel personeli ile Palmiye Koçak Türkiye'nin en kapsamlı makine parkurlarından birine sahiptir.

Gelişmiş altyapısı, 18 yıllık iş deneyimi, profesyonel kadro ve ürün kalitesini harmanlayarak, otel, restoran, cafe, pastane, okul, hastane, ofis ve ev gibi özel ve kurumsal mekanlar için 'Şık ve Dayanıklı' 5000 den fazla çeşit ile güvenilir masa, sandalye v.b. ürünler üretmektedir.

Palmiye Koçak kendi tesislerinde üretilen ürünlerini; Avrupa, Asya, Afrika ve Orta doğu genelinde 50 den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Avrupa Ülkeleri: Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Finlandiya, İsviçre, İrlanda, Avusturya, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Moldovya,

Asya Ülkeleri: Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Japonya,

Afrika Ülkeleri: Nijerya, Kenya, Libya, Cezayir, Tunus, Somali, Sudan, Fas, Mali,

Orta doğu Ülkeleri: Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Suriye, UEA.