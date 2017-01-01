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Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 51Projeler (51) 19Yeni Fikirler (19)
Değerlendirmeler (13)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Stallgarden Restaurant Norway Chair Table Furniture Export, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Yemek OdasıMasalar Ahşap Kahverengi
    Stallgarden Restaurant Norway Chair Table Furniture Export, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Yemek OdasıSandalye & Banklar Ahşap Kahverengi
    Stallgarden Restaurant Norway Chair Table Furniture Export, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Oturma OdasıTabure & Sandalyeler Ahşap Kahverengi
    +6
    Stallgarden Restaurant Norway Chair Table Furniture Export
    Butik Otel IG Hattersheim, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Yemek OdasıSandalye & Banklar İpek Bej
    Butik Otel IG Hattersheim, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Yemek OdasıMasalar
    Butik Otel IG Hattersheim, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon MutfakMasa & Oturma Grupları
    +14
    Butik Otel IG Hattersheim
    Hacıoğlu Restaurant Küçükyalı Maltepe Şubesi Sandalye Mobilya Dekorasyon, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Hacıoğlu Restaurant Küçükyalı Maltepe Şubesi Sandalye Mobilya Dekorasyon, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Hacıoğlu Restaurant Küçükyalı Maltepe Şubesi Sandalye Mobilya Dekorasyon, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    +10
    Hacıoğlu Restaurant Küçükyalı Maltepe Şubesi Sandalye Mobilya Dekorasyon
    Plastik Sandalye Çeşitleri, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon BahçeMobilyalar Sarı
    Plastik Sandalye Çeşitleri, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Plastik Kırmızı
    Plastik Sandalye Çeşitleri, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Plastik Beyaz
    +2
    Plastik Sandalye Çeşitleri
    Cafe Sedirleri, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Kırmızı
    Cafe Sedirleri, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Yemek OdasıSandalye & Banklar Ahşap Bej
    Cafe Sedirleri, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Yemek OdasıSandalye & Banklar Ahşap Yeşil
    +1
    Cafe Sedirleri
    Sağlam Masa Modeli ve Malzemesi Nasıl Olmalı?, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Yemek OdasıSandalye & Banklar Ahşap rengi
    Sağlam Masa Modeli ve Malzemesi Nasıl Olmalı?, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Yemek OdasıMasalar
    Sağlam Masa Modeli ve Malzemesi Nasıl Olmalı?, Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Palmiye Koçak Sandalye Masa Koltuk Mobilya Dekorasyon Yemek OdasıMasalar
    Sağlam Masa Modeli ve Malzemesi Nasıl Olmalı?
    Hepsini göster: 51 proje

    2001 yılı itibariyle mobilya iç dekorasyon mamulleri imal eden bir işletme olarak mobilya sektöründeki faaliyetlerine başladı.

    Aile şirketi olarak kurulan Palmiye Koçak 18 yıllık iş deneyimini ve gelişen iş koşullarının modern argümanlarını kullanarak, bugün de aynı isim ve ortakları ile marka değerini yükseltiyor.

    Sandalye, masa, kabin, kanepe, Ahşap Sandalye, Ahşap Masa, Metal Sandalye, Bahçe Mobilyaları, Cafe Mobilyası, Restoran Mobilyası, Otel Mobilyası, Okul Mobilyası, Hastane Mobilyası ve Ofis Mobilyaları üretmekteyiz.

    5500 m² kapalı alanda kalite ve deneyim de öncü, mimar kadrosu, profesyonel personeli ile Palmiye Koçak Türkiye'nin en kapsamlı makine parkurlarından birine sahiptir.

    Gelişmiş altyapısı, 18 yıllık iş deneyimi, profesyonel kadro ve ürün kalitesini harmanlayarak, otel, restoran, cafe, pastane, okul, hastane, ofis ve ev gibi özel ve kurumsal mekanlar için 'Şık ve Dayanıklı' 5000 den fazla çeşit ile güvenilir masa, sandalye v.b. ürünler üretmektedir.

    Palmiye Koçak kendi tesislerinde üretilen ürünlerini; Avrupa, Asya, Afrika ve Orta doğu genelinde 50 den fazla ülkeye ihraç ediyor.

    Avrupa Ülkeleri: Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Finlandiya, İsviçre, İrlanda, Avusturya, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Moldovya,

    Asya Ülkeleri: Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Japonya,

    Afrika Ülkeleri: Nijerya, Kenya, Libya, Cezayir, Tunus, Somali, Sudan, Fas, Mali,

    Orta doğu Ülkeleri: Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Suriye, UEA.

    Hizmetler
    • sandalye imalatı ve satışı
    • masa imalatı ve satışı
    • koltuk ve mobilya imalatı ve satışı
    • cafe dekorasyon
    • otel dekorasyon
    • restoran dekorasyon
    • pastane dekorasyon
    • hastane dekorasyon
    • ev dekorasyon
    • ofis dekorasyon
    • düğün salonu dekorasyonu
    • Hepsini göster: 11 hizme
    Hizmet alanları
    Mobilya ve İstanbul
    Adres
    Kaynarca Mahallesi, D-100 Yanyolu No:52 Pendik
    34890 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164277558 www.palmiyekocak.com

    Değerlendirmeler

    Hikmet Avşar
    Palmiye Koçak mobilyadan evime masa sandalye takımı aldım ilgi alakan dolayı çok memnunum beğendiğim gibi geldi çok teşekkürler herkese tavsiye ederim
    5 ay önce
    Mehmet Ali Dilek
    Mağazaya gidip ürün beğendim, sistemin olmaması sebebiyle fiyat vermediler. Akabinde aradığımda telefonumu yanıtlamadılar, böyle sorumsuzca yaklaşımlarından ötürü kendilerini kınıyorum.
    5 ay önce
    hazar kaya
    İşçilik ve malın kalitesi çok iyi. Çok memnun kaldık.
    10 ay önce
    Tüm 13 değerlendirmelerini göster
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