Krafta 1958 yılından bu yana mobilya tasarım ve üretimi konusunda tarihsel köklere sahiptir. Görünüm olarak interdisipliner öğeleri biraraya getirerek tasarımlarının oluşmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Tasarımlarında minimal çizgisini korumaya özen gösteren Krafta, bu duruşu ile kendisini ifade etmeye çalışır. Krafta, bir çok tasarımcı ve yetenekli zanaatkarların bir araya gelmesiyle el işçiliğini ön planda tutarak çağdaş mobilya tasarımları gerçekleştirir.