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Krafta
Mobilya & Aksesuarlar İzmir
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Fly Chair, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Fly Chair, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Fly Chair, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Fly Chair
    P-Chair, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    P-Chair, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    P-Chair, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    P-Chair
    Otto Armchair, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Otto Armchair, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Otto Armchair, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Otto Armchair
    Pad Low Table, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Pad Low Table, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Pad Low Table, Krafta Krafta Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +2
    Pad Low Table
    Hang Coffee Table, Krafta Krafta İç Dekorasyon
    Hang Coffee Table, Krafta Krafta İç Dekorasyon
    Hang Coffee Table, Krafta Krafta İç Dekorasyon
    Hang Coffee Table

    Krafta 1958 yılından bu yana mobilya tasarım ve üretimi konusunda tarihsel köklere sahiptir. Görünüm olarak interdisipliner öğeleri biraraya getirerek tasarımlarının oluşmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Tasarımlarında minimal çizgisini korumaya özen gösteren Krafta, bu duruşu ile kendisini ifade etmeye çalışır. Krafta, bir çok tasarımcı ve yetenekli zanaatkarların bir araya gelmesiyle el işçiliğini ön planda tutarak çağdaş mobilya tasarımları gerçekleştirir.

    Hizmetler
    Mobilya tasarımı ve üretimi
    Hizmet alanları
    Mobilya
    Adres
    Saim Çıkrıkçı Caddesi No:55 Kısıkköy
    İzmir
    Türkiye
    +90-5382538065 www.kraftatelier.com
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