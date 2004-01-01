5K MİMARLIK

5K mimarlık 2004 yılında Gülsüm ve Murat Bodur kardeşler tarafından kurulmuş olup,kuruluşundan bu tarihe kadar iç mimari proje tasarımları ve uygulamaları alanında faliyet göstermktedir.Çalışma şeklimiz çok yalın ve etkilidir.Müşterilerimizi dinledikten sonra onların vizyonlarını öğrenip, isteklerine ve beklentilerine karşılık verecek ,en uygun yaratıcı çözümlerle onlara geri dönüyoruz.Amacımız müşterilerimize kağıt üzerinde sunduğumuz tasarımların,onların beklentilerini karşılayacak kalitede olması ve yaptıgımız uygulamalarda da hayallerini gerçekleştirecek nitelikte olmasını sağlamaktır.Hizmetlerimiz iç mimari ile ilgili hertürlü projeyi kapsamaktadır.