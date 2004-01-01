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5K MİMARLIK
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Bodrum / Yalıkavak villa projesi, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Gri
    Bodrum / Yalıkavak villa projesi, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK Akdeniz Oturma Odası Ahşap Gri
    Bodrum / Yalıkavak villa projesi, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK İç Dekorasyon Ahşap Bej
    +3
    Bodrum / Yalıkavak villa projesi
    Maslak Ofis Proje, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Maslak Ofis Proje, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Maslak Ofis Proje, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    +15
    Maslak Ofis Proje
    Kumsaati, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Kumsaati, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Kumsaati, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    +13
    Kumsaati
    Bosphorus Brewıng Company, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Bosphorus Brewıng Company, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Bosphorus Brewıng Company, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    +14
    Bosphorus Brewıng Company
    Sandal Balık, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Sandal Balık, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Sandal Balık, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    +11
    Sandal Balık
    Acarkent Villa, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Acarkent Villa, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    Acarkent Villa, 5K MİMARLIK 5K MİMARLIK
    +10
    Acarkent Villa
    Hepsini göster: 7 proje

    5K mimarlık 2004 yılında Gülsüm ve Murat Bodur kardeşler tarafından kurulmuş olup,kuruluşundan bu tarihe kadar iç mimari proje tasarımları ve uygulamaları alanında faliyet göstermktedir.Çalışma şeklimiz çok yalın ve etkilidir.Müşterilerimizi dinledikten sonra onların vizyonlarını öğrenip, isteklerine ve beklentilerine karşılık verecek ,en uygun yaratıcı çözümlerle onlara geri dönüyoruz.Amacımız müşterilerimize kağıt üzerinde sunduğumuz  tasarımların,onların beklentilerini karşılayacak kalitede olması ve yaptıgımız uygulamalarda da hayallerini  gerçekleştirecek nitelikte olmasını sağlamaktır.Hizmetlerimiz iç mimari ile ilgili hertürlü projeyi kapsamaktadır.

    Hizmetler
    Interior Designer
    Hizmet alanları
    • OFİS
    • MAĞAZA
    • Cafe & Bar
    • Restaurant
    • OTEL
    • Mobilya Tasarımı
    • ev
    • home
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Kantarcı Rıza Sok.Silvan Apt.No:1/13 Caddebostan/Kadıköy
    34728 Istanbul
    Türkiye
    +90-5324659091 www.5kmimarlik.com.tr
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