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Repente Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Bağdat Caddesinde üst sınıf konut projesinde İç Mekan Tasarımı, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Bağdat Caddesinde üst sınıf konut projesinde İç Mekan Tasarımı, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Bağdat Caddesinde üst sınıf konut projesinde İç Mekan Tasarımı, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +2
    Bağdat Caddesinde üst sınıf konut projesinde İç Mekan Tasarımı
    Vista Kağıthane - Konut Projesi, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Ticari alanlar
    Vista Kağıthane - Konut Projesi, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    Vista Kağıthane - Konut Projesi, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Ticari alanlar
    +9
    Vista Kağıthane - Konut Projesi
    Tümak Apartmanı Konsept Proje, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Ticari alanlar
    Tümak Apartmanı Konsept Proje, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Ticari alanlar
    Tümak Apartmanı Konsept Proje
    Kaya Apartmanı, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Ticari alanlar
    Kaya Apartmanı, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Ticari alanlar
    Kaya Apartmanı, Repente Mimarlık Repente Mimarlık Ticari alanlar
    +3
    Kaya Apartmanı
    Kağıthane de Ofis Binası , Repente Mimarlık Repente Mimarlık Ticari alanlar
    Kağıthane de Ofis Binası , Repente Mimarlık Repente Mimarlık Ticari alanlar
    Kağıthane de Ofis Binası

    Repente Mimarlık Zaman , ekonomi ve kalite dengesini ; etkili , eşsiz ve uygulanabilir alternatifler üretmek için kullanır . Durum , yer ve zaman değişkenlerini öznel tercihler ve güncel mimari akımlarla birleştirerek yenilikçi bir yaklaşım sergiler . Dünü ve yarını değerlendirip , bugüne katkıda bulunmayı ana amaç edinmiştir . 

    Hizmetler
    • Mimari Ruhsat – Uygulama Projeleri
    • İç Mimari Dekorasyon Proje ve Uygulamaları
    • Cephe Tasarım ve Final Görsellerin Hazırlanması
    Hizmet alanları
    • Mimarlık – İç Mimarlık – İnşaat
    • İstanbul
    Adres
    Babaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Deluxia Palace
    34746 İstanbul
    Türkiye
    +90-5304910389 www.repente.com.tr
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