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Arbor Selectron Ltd. Şti.
Dekoratörler İstanbul
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    Arbor, Arbor Selectron Ltd. Şti. Arbor Selectron Ltd. Şti.
    Arbor, Arbor Selectron Ltd. Şti. Arbor Selectron Ltd. Şti.
    +5
    Arbor

    Arbor, grubumuz firmalarının tümüne hakim olan bir kurumsal felsefeden doğdu: Doğa, ileri teknolojinin de yardımıyla bütün ihtiyaçlarımızı karşılamaya yeter. Bu ilkenin temelinde, doğaya olan güvenimiz yatıyor. Arbor, masif ahşap kapı-pencerede yeni bir sistemin Türkiye'deki adıdır. Bu sistemle üretilen pencere ve kapılar, sektördeki yapay veya yarı yapay ürünlere göre çok üstün özelliklere sahiptir.

    Kalkınmış toplumlarda, kapı ve pencerede masif ahşap kullanımı, üretim teknolojisindeki büyük gelişmelerin desteğiyle % 50'nin üstünde oranlarla devam etmektedir. Teknolojinin yanısıra doğal hammadde ve yan malzemelerde de çok büyük gelişmeler olmuştur. Hayatımızın önemli kısmının geçtiği evlerimizde 'doğal yapı ürünlerinin' kullanımı, aile ve birey sağlığı açısından özel bir öneme sahiptir. Arbor, yeni nesil üretim teknolojisini ve seçilmiş doğal hammaddeleri kullanarak, bu üstün kapı-pencere sistemini ülkemizde de yaygınlaştırmayı amaç edinmiştir. Gayemiz, günlük hayatta doğal malzeme kullanımını batı standartlarına, hatta daha üstüne yükseltmektir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34570 İstanbul
    Türkiye
    +90-2127360801 www.arbor.com.tr
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