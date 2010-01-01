AYAZ | ERGIN İç Mimarlık ofisi geleneksel anlamda bir ofis değil, tasarım ve uygulama alanında farklı projelerin yer aldığı bir üretim ortamıdır. Deniz AYAZ’in yanı sıra, proje konuları özelinde farklılaşan tasarımcı ve uzmanların bir araya geldiği bu atölye akademik birikim ile uygulama alanını eleştirel bir kültür ve üretim ortamında buluşturmayı amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak başta profesyonel birliktelik ve akademik ortam olmak üzere çeşitli kurum ve bireylerin katkı ve katılımlarına, geliştirilecek ortak proje ve beraberliklere açıktır.