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Ayaz Ergin İç Mimarlık
İç Mimarlar Ankara, Türkiye
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • PROF. DR. ÖMER AKÇALI ÖZEL KLİNİĞİ, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
    PROF. DR. ÖMER AKÇALI ÖZEL KLİNİĞİ, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
    PROF. DR. ÖMER AKÇALI ÖZEL KLİNİĞİ, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +3
    PROF. DR. ÖMER AKÇALI ÖZEL KLİNİĞİ
    ROLEX - CARTIER, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    ROLEX - CARTIER, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    ROLEX - CARTIER
    DUHOK - Fitness Center, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    DUHOK - Fitness Center, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    DUHOK - Fitness Center, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    DUHOK - Fitness Center
    DUHOK UNIVERSITY - Conference Hall, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    DUHOK UNIVERSITY - Conference Hall, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    DUHOK UNIVERSITY - Conference Hall
    DUHOK Shopping Mall, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    DUHOK Shopping Mall, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    DUHOK Shopping Mall, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Ticari alanlar
    +2
    DUHOK Shopping Mall
    DUHOK - Villa, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    DUHOK - Villa, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Modern Yatak Odası
    DUHOK - Villa, Ayaz Ergin İç Mimarlık Ayaz Ergin İç Mimarlık Modern Yatak Odası
    +1
    DUHOK - Villa
    Hepsini göster: 8 proje

    AYAZ | ERGIN İç Mimarlık ofisi geleneksel anlamda bir ofis değil, tasarım ve uygulama alanında farklı projelerin yer aldığı bir üretim ortamıdır. Deniz AYAZ’in yanı sıra, proje konuları özelinde farklılaşan tasarımcı ve uzmanların bir araya geldiği bu atölye akademik birikim ile uygulama alanını eleştirel bir kültür ve üretim ortamında buluşturmayı amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak başta profesyonel birliktelik ve akademik ortam olmak üzere çeşitli kurum ve bireylerin katkı ve katılımlarına, geliştirilecek ortak proje ve beraberliklere açıktır.

    Hizmetler
    İç Mİmari Proje ve Uygulama Hizmetleri
    Şirket ödülleri
    • MALTEPE BÖLGE PARKI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI- 1.lik Ödülü
    • MEB 3. GRUP MERSİN MEZİTLİ EĞİTİM KAMPÜSÜ PROJE YARIŞMASI – Mansiyon Ödülü
    Adres
    Mustafa Kemal Mahallesi, Barış Sitesi 2094. Sokak No: 7 ÇANKAYA
    06510 Ankara, Türkiye
    Türkiye
    +90-3124470604 ayazergin.com
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