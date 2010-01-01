AYAZ | ERGIN İç Mimarlık ofisi geleneksel anlamda bir ofis değil, tasarım ve uygulama alanında farklı projelerin yer aldığı bir üretim ortamıdır. Deniz AYAZ’in yanı sıra, proje konuları özelinde farklılaşan tasarımcı ve uzmanların bir araya geldiği bu atölye akademik birikim ile uygulama alanını eleştirel bir kültür ve üretim ortamında buluşturmayı amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak başta profesyonel birliktelik ve akademik ortam olmak üzere çeşitli kurum ve bireylerin katkı ve katılımlarına, geliştirilecek ortak proje ve beraberliklere açıktır.
- Hizmetler
- İç Mİmari Proje ve Uygulama Hizmetleri
- Şirket ödülleri
- MALTEPE BÖLGE PARKI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI- 1.lik Ödülü
- MEB 3. GRUP MERSİN MEZİTLİ EĞİTİM KAMPÜSÜ PROJE YARIŞMASI – Mansiyon Ödülü
- Adres
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Mustafa Kemal Mahallesi, Barış Sitesi 2094. Sokak No: 7 ÇANKAYA
06510 Ankara, Türkiye
Türkiye
+90-3124470604 ayazergin.com