Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık, maksimumu yaratmak hedefiyle, oran, doku, kütle, renk, fonksiyon, estetik… gibi mimari bir baz ile müşterilerimizden edindiğimiz verileri birleştirerek, empati yaklaşımımızla mekanları gerektiğinde çoklu alternatifli olarak projelendiriyoruz.

Çağrı Aytaş İç Mimarlık, kişi ya da kuruma odaklı kimlikler belirleyip çalışma partnerine özel tasarımlar sunarken sektörde trend belirleyen bir konuma da sahip oluyor.

Çağrı Aytaş İç Mimarlık, müşterilerimizin zevkleri, fikirleri, yaşam tarzları, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, hobileri gerek mekân, gerekse obje tasarımlarımızda çıkış noktalarımızı oluşturmaktadır.

Çağrı Aytaş İç Mimarlık, çalıştığı kişi ya da kurumların mekânsal ihtiyaçlarına ve zevklerine göre özgün tasarımlar yaparken günün iç mimari çizgilerini konsept anlayışını göz önünde bulundurarak kâğıt üzerinde müşterilerimize sunduğumuz tasarımların, farklı beklentileri karşılayacak kalitede, uygulama aşamasında ise hayallerin gerçeğe dönüşebildiğini gösterecek nitelikte olmasıdır.

Çağrı Aytaş İç Mimarlık, çalıştığı kişi ya da kurumların mekânsal ihtiyaçlarına ve zevklerine göre özgün tasarımlar yaparken estetiği konforla bir arada sunmaya özen gösteriyor. Tüm bunlar, tasarlanan mekânların sadece görsel olmasından çok yaşanılır olmasını sağlıyor. Var olan yeri en doğru biçimde planlayıp fonksiyonel ve verimliliği arttırıcı çözümlemeler sunuyor.

Çağrı Aytaş İç Mimarlık marka kavramını ve bunu tasarımlarına yansıtmasını iyi bilen, yaratıcı bireylerden oluşan bir ekiptir. Amacımız İskenderun merkezindeki ofisimizde dünyanın her noktasındaki müşterilerimiz ve projeler için beklentilerine uygun çözümler üretmektir