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Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
İç Mimarlar Hatay / İskenderun
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • YILDIZ PLAZA PREMIUM, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    YILDIZ PLAZA PREMIUM, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    YILDIZ PLAZA PREMIUM, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Oturma Odası
    +12
    YILDIZ PLAZA PREMIUM
    UYSAL RESIDENCE, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Evler
    UYSAL RESIDENCE, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Evler
    UYSAL RESIDENCE, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Evler
    +10
    UYSAL RESIDENCE
    DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Oturma Odası
    DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Oturma Odası
    DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Mutfak
    +6
    DE LIFE HOMES
    HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Oturma Odası
    HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Oturma Odası
    HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +7
    HANEDAN KONUTLARI

    Çağrı Aytaş İç Mimarlık, maksimumu yaratmak hedefiyle, oran, doku, kütle, renk, fonksiyon, estetik… gibi mimari bir baz ile müşterilerimizden edindiğimiz verileri birleştirerek, empati yaklaşımımızla mekanları gerektiğinde çoklu alternatifli olarak projelendiriyoruz.

    Çağrı Aytaş İç Mimarlık, kişi ya da kuruma odaklı kimlikler belirleyip çalışma partnerine özel tasarımlar sunarken sektörde trend belirleyen bir konuma da sahip oluyor.  

    Çağrı Aytaş İç Mimarlık, müşterilerimizin zevkleri, fikirleri, yaşam tarzları, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, hobileri gerek mekân, gerekse obje tasarımlarımızda çıkış noktalarımızı oluşturmaktadır. 

     Çağrı Aytaş İç Mimarlık, çalıştığı kişi ya da kurumların mekânsal ihtiyaçlarına ve zevklerine göre özgün tasarımlar yaparken günün iç mimari çizgilerini konsept anlayışını göz önünde bulundurarak kâğıt üzerinde müşterilerimize sunduğumuz tasarımların, farklı beklentileri karşılayacak kalitede, uygulama aşamasında ise hayallerin gerçeğe dönüşebildiğini gösterecek nitelikte olmasıdır. 

    Çağrı Aytaş İç Mimarlık, çalıştığı kişi ya da kurumların mekânsal ihtiyaçlarına ve zevklerine göre özgün tasarımlar yaparken estetiği konforla bir arada sunmaya özen gösteriyor. Tüm bunlar, tasarlanan mekânların sadece görsel olmasından çok yaşanılır olmasını sağlıyor. Var olan yeri en doğru biçimde planlayıp fonksiyonel ve verimliliği arttırıcı çözümlemeler sunuyor.  

    Çağrı Aytaş İç Mimarlık marka kavramını ve bunu tasarımlarına yansıtmasını iyi bilen, yaratıcı bireylerden oluşan bir ekiptir. Amacımız İskenderun merkezindeki ofisimizde dünyanın her noktasındaki müşterilerimiz ve projeler için beklentilerine uygun çözümler üretmektir

    Hizmetler
    Proje Yönetimi Planlama – Konstrüksiyon Tasarım ve Uygulama Tadilat Renovasyon Restorasyon İç tasarım paketleri
    Adres
    Savaş Mah. namık Kemal Cad. No:24 Kat 2 D.2 Aytaş İş Merkezi
    31200 Hatay / İskenderun
    Türkiye
    +90-3266120050 www.cagriaytas.com

    Değerlendirmeler

    Muhammad Ghareeb
    6 ay önce
    cengiz albayrak
    Işim olmadı
    7 ay önce
    Müjde Ağır
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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