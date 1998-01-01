KROKİ İÇ MİMARLIK

Kroki İç Mimarlık , kurulduğu 1992 yılından bu yana iç mimari projelendirme ve iç mimari taahhüt konularında , üstlendiği tüm projelere getirdiği güvenilir çözüm ve üretimleri ile faaliyet göstermektedir.

Kroki İç Mimarlık güvenilir proje ve uygulamaları sonucunda, ilk olarak DU PONT ürünü CORIAN marka AKRİLİK TEZGAH ’ın üretim uygulamalarındaki performansı ile pek çok zorlu projeye imza atmıştır. 1998 yılından itibaren daha kaliteli üretim için makineleşme konusunda büyük çaplı yatırımlar yapılmış ve yapılmaktadır. Kroki İç Mimarlık , hizmette kusursuzluk ilkesi ile satış , üretim ve satış sonrası hizmetleri ile müşterilerinin beklentilerine cevap vermektedir. 2002 yılından 2009 yılına kadar yine doğal mineral ve akrilik esaslı bileşime sahip solid surface kaplama malzemesi olan POLICOR marka AKRİLİK TEZGAH ile yoluna devam etmiştir. 2009 yılında yapılan yatırım neticesinde AKRİLİK EVİYE ve AKRİLİK LAVABO basım tesisi devreye girmiş ve aylık 500 adet kapasiteye ulaşılmıştır. Akrilik lavabolar ve Akrilik eviyelerin tezgahla mükemmel entegrasyonu sayesinde müşteri memnuniyeti daha da pekişmiştir. Firmamız 2009 yılı itibarı ile LG HAUSYS ürünü HI-MACS marka % 100 akrilik reçine ve doğal mineral içerikli AKRİLİK TEZGAH yetkili imalatçısı ve Quality Club üyesi olmuştur. Firmamız 2011 yılında iki yeni marka olan HANEX ve TRISTONE % 100 akrilik reçine ve doğal minearl içerikli AKRİLİK TEZGAH imalatçısı olmuştur. Firmamız 2013 yılından itibaren DU PONT ürünü CORIAN marka AKRİLİK TEZGAH imalatçısı olmuştur. Firmamız 2013 yılndan itibaren SAMSUNG STARON marka AKRİLİK TEZGAH ve ACRYLIC SOLID SURFACE yetkil imalatçısı olmuştur. Daima hizmet kalitesine eşdeğer ürünlerin , üretimlerin ve projelerin sözcüsü olan Kroki İç Mimarlık , bugün üstün özelliklere sahip HIMACS , HANEX , STARON , TRISTONE ve CORIAN markalarının güvenilir temsilcisidir.