현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Magic Mimarlık
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Scandinavian, Magic Mimarlık Magic Mimarlık İskandinav Oturma Odası Ahşap Beyaz
    Scandinavian
    cyberpark ofis, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Ticari alanlar Gri
    cyberpark ofis, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Ticari alanlar Mavi
    cyberpark ofis, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Ticari alanlar Gri
    +2
    cyberpark ofis
    Meridyen Denetim, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Ticari alanlar Mavi
    Meridyen Denetim, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Ticari alanlar Mavi
    Meridyen Denetim, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Ticari alanlar Beyaz
    +2
    Meridyen Denetim
    Mesa Sitesi, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Beyaz
    Mesa Sitesi, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Mesa Sitesi, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Beyaz
    +2
    Mesa Sitesi
    Angora Evleri, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Klasik Oturma Odası Mermer Beyaz
    Angora Evleri, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Klasik Yemek Odası Ahşap Beyaz
    Angora Evleri, Magic Mimarlık Magic Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Gümüş/Altın Altın Sarısı
    +1
    Angora Evleri

    Tek bir mimarın ele alıp tamamladığı yapıların, birçok mimarın,
    başka amaçlarla yapılmış olan eski duvarları kullanarak, yamayıp onarmaya çalıştıkları yapılardan daha güzel ve daha düzenli oldukları görülür. (Descarte)

    Mimarlık ve İçmimarlık sanat dalları arasında zirvede yer almaktadır. Kendi zamanın en ünlü sanatçıları ressam olması yanında birer mimar olarak boy göstermişlerdir. Temel sanat kurallarının tüm yansımaları dönemin mimarisinde görülmektedir. Bu çizgiden yola çıkarak yaşam alanlarını birer tabloya benzetip resim yapma arzusuyla mekanları şekillendiriyoruz.

    Magic Mimarlık bu disiplinine bağlı kalarak iç mekan tasarımı konusunda yaratıcı, sanatın temel kurallarına bağlı, yeniliklere açık, araştırmayı severek yaşam alanları oluşturmaktadır.

    Hizmetler
    İçmimari Proje Uygulama Danışmanlık
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Maidan İş Merkezi C Blok No:27
    06700 Ankara
    Türkiye
    +90-3124664550 www.magicmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Sevinç İşçi
    Çok başarılı,özverili ve güleryüzlü bir tasarım ve uygulama ofisi.
    4 yıldan fazla önce
    İnci Aydın
    Güleryüzlü iletişimi ile müşterilerinin de düşüncelerine önem veren, özenli çalışmalarıyla işinin hakkını veren bir içmimarlık ofisi.
    4 yıldan fazla önce
    Ferhat Özgür Görel
    Çok başarılı,özverili işlerini Hakkı'yla yapan vizyon sahibi bir tasarım uygulama ofisi.
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element