Tek bir mimarın ele alıp tamamladığı yapıların, birçok mimarın,

başka amaçlarla yapılmış olan eski duvarları kullanarak, yamayıp onarmaya çalıştıkları yapılardan daha güzel ve daha düzenli oldukları görülür. (Descarte)

Mimarlık ve İçmimarlık sanat dalları arasında zirvede yer almaktadır. Kendi zamanın en ünlü sanatçıları ressam olması yanında birer mimar olarak boy göstermişlerdir. Temel sanat kurallarının tüm yansımaları dönemin mimarisinde görülmektedir. Bu çizgiden yola çıkarak yaşam alanlarını birer tabloya benzetip resim yapma arzusuyla mekanları şekillendiriyoruz.

Magic Mimarlık bu disiplinine bağlı kalarak iç mekan tasarımı konusunda yaratıcı, sanatın temel kurallarına bağlı, yeniliklere açık, araştırmayı severek yaşam alanları oluşturmaktadır.