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Arredeco Mimarlık – Y. Mimar Caner Kutsal
Mimarlar Gaziantep
Genel Bakış 2Projeler (2) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • Hoylu İnşaat, Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Modern Oturma Odası
    Hoylu İnşaat, Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Modern Oturma Odası
    Hoylu İnşaat, Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Modern Oturma Odası
    +3
    Hoylu İnşaat
    Antepia Villa Dekorasyon Projesi, Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Mutfak üniteleri
    Antepia Villa Dekorasyon Projesi, Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Mutfak üniteleri
    Antepia Villa Dekorasyon Projesi, Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Arredeco Mimarlık - Y. Mimar Caner Kutsal Mutfak üniteleri
    +1
    Antepia Villa Dekorasyon Projesi

    Hakkımızda

    Arredeco Mimarlık genç profesyonellerden oluşan ekibi ile mimari ve iç mimari, tasarım, projelendirme, planlama, uygulama, restorasyon ve danışmanlık servislerini başarı ile yürütmektedir. Proje, tasarım, planlama ve uygulama çalışmalarının her aşamasında müşterisini takımına dahil ederek tanımlanan talepleri kısa sürede çözümleyen Arredeco Mimarlık ekibi, tasarım, planlama ve uygulama gelişim sürecindeki kaliteyi garanti etmektedir. Arredeco Mimarlık, tasarım, uygulama ve restorasyon projeleri, kalite – kontrol safhalarında proje başlangıcından sonuna kadar olan süreçte verimli bir çalışma düzenine sahiptir. 

    Bugüne kadar yapılan projeler arasında residence-konut projeleri, yaşam kompleksleri, sağlık yapıları, rekreasyon projeleri, çevre tasarımı projeleri, iş merkezi – ofis projeleri, kentsel tasarım projeleri, dekorasyon projeleri, restorasyon projeleri, spor kompleksi projeleri  bulunmaktadır. Tasarım anlayışının sonucu olarak tüm projelere detaydan bütüne aynı özenle yaklaşan Arredeco Mimarlık  son teknolojileri de yakından takip ederek, uygun malzeme seçimi ve pratik uygulama teknikleriyle projelerine değer katar.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • Dekorasyon
    • Danışmanlık
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    Gaziantep ve çevresi
    Adres
    Budak Mahallesi M. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 92A Akasya Apt. Şehitkamil
    27090 Gaziantep
    Türkiye
    +9034232185245059777797 www.arredeco.com
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