Arredeco Mimarlık – Y. Mimar Caner Kutsal

Hakkımızda

Arredeco Mimarlık genç profesyonellerden oluşan ekibi ile mimari ve iç mimari, tasarım, projelendirme, planlama, uygulama, restorasyon ve danışmanlık servislerini başarı ile yürütmektedir. Proje, tasarım, planlama ve uygulama çalışmalarının her aşamasında müşterisini takımına dahil ederek tanımlanan talepleri kısa sürede çözümleyen Arredeco Mimarlık ekibi, tasarım, planlama ve uygulama gelişim sürecindeki kaliteyi garanti etmektedir. Arredeco Mimarlık, tasarım, uygulama ve restorasyon projeleri, kalite – kontrol safhalarında proje başlangıcından sonuna kadar olan süreçte verimli bir çalışma düzenine sahiptir.

Bugüne kadar yapılan projeler arasında residence-konut projeleri, yaşam kompleksleri, sağlık yapıları, rekreasyon projeleri, çevre tasarımı projeleri, iş merkezi – ofis projeleri, kentsel tasarım projeleri, dekorasyon projeleri, restorasyon projeleri, spor kompleksi projeleri bulunmaktadır. Tasarım anlayışının sonucu olarak tüm projelere detaydan bütüne aynı özenle yaklaşan Arredeco Mimarlık son teknolojileri de yakından takip ederek, uygun malzeme seçimi ve pratik uygulama teknikleriyle projelerine değer katar.