Arşın Mimarlık – Arşın Proje Bank

Arşın Proje Bank farklı portföylerdeki 35 yıllık birikimin, aynı çatı altında kurumsal bir yapıda bir araya gelmesi ile hız kazandığı bir oluşumdur.

Kurucularının profesyonel mimarlık hizmetlerinin yanısıra Arşın Proje Bank firması ülkemizi ve dünyamızı şekillendiren mimari tasarımı, bünyesindeki alt başlıklarda, şöyle ki ; finansal yatırım, gayrimenkul danışmanlık, turizm projeleri, sanayi binaları ve yatırımları, tarım ve hayvancılık projeleri, ekolojik mimari ve yenilenebilir enerji sistemleri, madencilik projeleri, sağlık sektörü yatırım ve projeleri, Avrupa Birliği hibe kredi projeleri kapsamlarında bütün bir konsept olarak birlikte ele alan kompakt bir oluşumdur.

Arşın Proje Bank çatısına müracaat eden yatırımcı, bünyemizdeki danışmanlık ve proje konularında, birbiri ile bütünleşen, bütüncül ve hızlı bir hizmet alır. Yatırım alanı bünyemizde bulunan alt başlıklardan hangisinde olursa olsun, finansal yönlendirmeden, hibe veya geri dönüşümlü kredi takibine, yatırımın mimari projesinin hazırlanmasından, fizibilitesinin oluşumuna ve gerçekleştirilme aşamasında inşaatı ve işletmesinde kurumsal kimlik alt yapısının oluşumu ile patent hizmetleri dahil Arşın Proje Bank hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü oluşum çatısıdır.

Alt başlıklarda daha detaylı açıklanan hizmetlerimizi özetlemek gerekirse; çatımız altında sunduğumuz hizmetler arasında; tüm iç ve dış mimari proje hizmetleri, gayrimenkul yatırım danışmanlıkları, finansal yatırım danışmanlıkları, sanayi projelerinde mimari hizmetlerin yanısıra teknoloji transferleri danışmanlıkları, yenilenebilir enerji sistemleri projeleri ile birlikte mimari ve sanayi ısı sistemleri çözümleri, tarım gıda ve hayvancılık projeleri yatırım danışmanlıkları ile birlikte mimari projeleri ve fizibilite etüt danışmanlıkları, madencilik alanındaki yatırım danışmanlıkları, sağlık turizmi ve sağlık sektörü alanındaki danışmanlıklar ile birlikte projeleri ve finansal yönlendirmeleri, kültür ve turizm alanındaki yatırım danışmanlıkları; bu sayılan sektörlerin kurumsal kimlik, reklam ve pazarlama ve marka tescil patent alanlarındaki oluşumlarında fikri ve oluşumsal danışmanlıklar, ab hibe kredi danışmanlıkları, ithalat ihracat danışmanlıkları, anketörlük ve sosyal analiz hizmetleri yer almaktadır.

Arşın Proje Bank ekibi her biri kendi konusunda uzman olan mimarlar mühendisler danışmanlar, finans uzmanları ve avukatlardan oluşur. Portföyümüzdeki bir projenin hızlı sonuçlandırılmasındaki etkenlerden başlıcası şudur ki, ekibimiz birbiri ile iletişim halinde ve konuyu bir çok yönü ile bir bütün olarak ele alır.

Güzel ülkemizin hızla globalleşen dünyamızda hak ettiği yeri alması, daha bir çok proje ile kalkınması ve gelecek nesillere daha refah bir ülke bırakabilmemiz amacı ile çalışan ekibimiz; hayata geçirilecek projesi olan her vatandaşımızın hizmetindedir.

İşte bu anlayışla Arşın Proje Bank çatısında; ‘’Bireysel başarı değil, ekip başarısı…’’ temel düsturdur.

Bu anlayışla fikirlerimizi birleştirmek ve hayallerinize yön vermek dileğiyle esenlikler dileriz.