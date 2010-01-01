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Barkod Interior Design
Dekoratörler London
Genel Bakış 10Projeler (10) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Gourmet Delicatessen Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Endüstriyel Sergi Alanları
    Gourmet Delicatessen Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Endüstriyel Sergi Alanları
    Gourmet Delicatessen Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Endüstriyel Sergi Alanları
    +9
    Gourmet Delicatessen Design
    Shopping Mall Stand Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design İskandinav Oto Galerileri
    Shopping Mall Stand Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design İskandinav Oto Galerileri
    Shopping Mall Stand Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design İskandinav Oto Galerileri
    +3
    Shopping Mall Stand Design
    Office Interior Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Eklektik Okullar
    Office Interior Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Eklektik Okullar
    Office Interior Design
    Children's Room Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Modern Çocuk Odası
    Children's Room Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Modern Çocuk Odası
    Children's Room Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Modern Çocuk Odası
    +5
    Children's Room Design
    Modern Living Room Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Modern Oturma Odası
    Modern Living Room Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Modern Oturma Odası
    Modern Living Room Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Modern Oturma Odası
    +1
    Modern Living Room Design
    Classic Interior Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Klasik Oturma Odası
    Classic Interior Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Klasik Oturma Odası
    Classic Interior Design, Barkod Interior Design Barkod Interior Design Klasik Mutfak
    +5
    Classic Interior Design
    Hepsini göster: 10 proje

    İç Mimar Deniz Beceren'in, 2010 yılında İzmir’in bilinen mobilya atölyelerinden olan Ardıç Mobilya’da başlayan tasarım yolculuğu, 2016 yılına gelindiğinde Barkod İç Mimarlık adıyla markalaştı. Ayrıntılara verdiği önem ve kullandığı malzemelerin uyumu ile kusursuz tasarım anlayışını benimseyen Barkod İç Mimarlık, tasarımcı ekibinin yanında kendi bünyesindeki üretim atölyesiyle de tasarladığı ürünlerin uygulamasını yapmaktadır.

    Barkod İç Mimarlık, tasarımdan üretime kadar olan tüm süreçleri tek bir çatı altında yönettiği için müşterilerine özel iç mimari tasarımları konfor ve doğal bir uyumla sunar. Ofiste bulunan tasarım ekibi müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek kullanışlı, işlevsel ve göz alıcı tasarımlar hazırlar. Hazırlanan tasarımlar Barkod İç Mimarlık üretim atölyesinde kusursuz bir şekilde üretilir.

    Konut, otel, ofis, kafe ve restoran gibi alanlarda iç mimari ve uygulama projelerini profesyonel ekibi ile gerçekleştiren Barkod İç Mimarlık, aynı zamanda fuar standları ve uygulamasıyla da markalara hizmet vermektedir. Yaratıcılık ve işlevselliği; deneyim, hayal gücü ve tasarım anlayışlarıyla birleştiren Barkod İç Mimarlık, ofisinde ve üretim atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

    Hizmetler
    • İç Mimari
    • 3 Boyutlu Görselleştirme
    • Mobilya
    • Dekorasyon
    • Fuar Stand
    • Vitrin Tasarımı
    Hizmet alanları
    • İç mimarlık ve dekorasyon
    • London
    • İzmir
    Şirket ödülleri
    • *European Property Awards Interior Design
    • *IDA Design Awards
    • *A' Design Award and Competition
    • *Build 2019 Architecture Awards
    • (Best Independent Interior Design Studio 2019 – Turkey)
    • (Best Turkish Commercial Interior Design Project: AK-DU Gourmet Delicatessen Design)
    • Hepsini göster: 9 ödül
    Adres
    27 Old Gloucester St, Holborn
    WC1N 3AX London
    Birleşik Krallık
    +44-7472585490 www.barkod.co.uk

    Değerlendirmeler

    Melih Aydoğmuş
    Ödüllü iç tasarım stüdyosu. Çok yaratıcılar. İyi iş adamlarını takip edin.
    2 yıldan fazla önce
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