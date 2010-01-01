Barkod Interior Design

İç Mimar Deniz Beceren'in, 2010 yılında İzmir’in bilinen mobilya atölyelerinden olan Ardıç Mobilya’da başlayan tasarım yolculuğu, 2016 yılına gelindiğinde Barkod İç Mimarlık adıyla markalaştı. Ayrıntılara verdiği önem ve kullandığı malzemelerin uyumu ile kusursuz tasarım anlayışını benimseyen Barkod İç Mimarlık, tasarımcı ekibinin yanında kendi bünyesindeki üretim atölyesiyle de tasarladığı ürünlerin uygulamasını yapmaktadır.

Barkod İç Mimarlık, tasarımdan üretime kadar olan tüm süreçleri tek bir çatı altında yönettiği için müşterilerine özel iç mimari tasarımları konfor ve doğal bir uyumla sunar. Ofiste bulunan tasarım ekibi müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek kullanışlı, işlevsel ve göz alıcı tasarımlar hazırlar. Hazırlanan tasarımlar Barkod İç Mimarlık üretim atölyesinde kusursuz bir şekilde üretilir.

Konut, otel, ofis, kafe ve restoran gibi alanlarda iç mimari ve uygulama projelerini profesyonel ekibi ile gerçekleştiren Barkod İç Mimarlık, aynı zamanda fuar standları ve uygulamasıyla da markalara hizmet vermektedir. Yaratıcılık ve işlevselliği; deneyim, hayal gücü ve tasarım anlayışlarıyla birleştiren Barkod İç Mimarlık, ofisinde ve üretim atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.