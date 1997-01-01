Uzan Ahşap Ltd. Şti.

1985 yılının bahar aylarında bir fide olarak iş hayatına başlayan firmamız, 12 yıllık deneyim ve birikimden sonra 1997 yılında UZAN LTD. ŞTİ.’ni kurarak iş hayatına bir fidan olarak devam etmiştir. 2004 yılına kadar mobilya sektöründe faaliyet göstermiş, yıllar geçtikçe köklerini güçlendirerek ağaç olan firmamız, sektörde ahşabın gelecek olduğuna inanarak mobilya üretimini sadece ahşap ürün ve ahşap yapı üretimine dönüştürmüştür. 2014 yılında ise kendi kökleri üzerinde yükselen bir çınar olma yolunda devam ederek, kısa vadede Avrupa ve Asya, uzun vadede ise Global bir firma olabilmek için gerekli yatırımları “OnlyWood” markası altında bir araya getirmiştir. Doğal yapılar ile daha yaşanabilir bir dünya için bilgi ve tecrübelerini kullanarak emin adımlarla ilerleyen firmamız, bu süreçte, üretim kalitesi dünyaca bilinen ülkemizin, batıdaki ihracat noktası olan İzmir kentimizin bel kemiği, Torbalı ilçesinde yaşanabilir yapılar ve ürünler geliştirmeye devam etmektedir.