Mehmetmarangoz Kimdir?

Mehmetmarangoz Firmamızın ismidir.Firma Kurucusu Babam Mehmet ULUS 1965 Senesinde Mudanya Meslek Edindirme kursuna gidip mezun olması ile başlayan Marangozluk serüveni 1980 senesinde şuan bulunduğumuz yerde dükkan açması ile devam etmektedir. Aralıksız yarım asırdır (50 yıl) Bir fiil ağacı ekmek ve aş yapmış bir müesseseyiz. Yaşanan Teknolojik gelişmeler Marangozluk mesleğini bitirme noktasına getirse de hiç vazgeçmeden sadece ağaç işledik.1999 depreminde işler iyice bozulup çıkmaza girince şuan üretimine devam ettiğimiz kampet ürününü kendi modellerimizi geliştirerek Türkiye’de üreten ilk firma olduk.Ben Özgür ULUS Mobilya dekorasyon bölümünü bitirdikten sonra Güzel sanatlar kursuna gidip eğitimimi tamamladım 7 yıl faklı yerlerde çalıştıktan sonra baba ocağına dönüş yaptım .2009 Haziran ayında İnternet sitesi kurmaya karar verdik.O dönem İlkokul 5. sınıfa giden mahallemizin Komşu Çocuğu Ahmet Kardeşimiz Bedava. com adlı bir site üzerinden web sayfamızı açtı. Haftasına ABD New York Eyaletine satış yaptık. İlgi artınca Sitemiz Çöktü. İnternet'i ve Bilgisayarı O zamana Kadar tanımadığımız için sarsıldık ama yıkılmadık. Arayışlarımız sürerken 7 yıldır haber alamadığım acemi birliğinden Asker arkadaşım Ümit kardeşimizi hal hatır sormak için aradığımda kendisinin Webmaster’ lık yaptığını öğrenince ilk profesyonel sitemizi yaptırdık..2010 yılı Başında şuanki www.mehmetmarangoz.com sitesini kurduk.4 Yılda Türkiye'de 81 vilayete 4 kıt'ada 17 ülkeye vede 110 bin ziyaretçiye ulaştık.Mevcut Sitemizde çok fazla ürün olmaya başlayınca 2014 Mayıs Ayında online satış mağazamızı devreye aldık.Şuan www.mehmetmarangoz.com sitemiz ve www.mehmetmarangoz.com sitemizle yayın hayatına devam etmekteyiz.