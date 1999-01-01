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Mehmetmarangoz
Sanatçı & Zanaatkârlar Bursa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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    • Snakewood Koleksiyonluk Ürün Kutusu, Mehmetmarangoz Mehmetmarangoz Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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    Snakewood Koleksiyonluk Ürün Kutusu, Mehmetmarangoz Mehmetmarangoz İç Dekorasyon
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    Snakewood Koleksiyonluk Ürün Kutusu

    Mehmetmarangoz Kimdir?

    Mehmetmarangoz  Firmamızın ismidir.Firma Kurucusu Babam Mehmet ULUS 1965 Senesinde Mudanya Meslek Edindirme kursuna gidip mezun olması ile başlayan Marangozluk serüveni 1980 senesinde şuan bulunduğumuz yerde dükkan açması ile devam etmektedir. Aralıksız yarım asırdır (50 yıl) Bir fiil ağacı ekmek ve aş yapmış bir müesseseyiz. Yaşanan Teknolojik gelişmeler Marangozluk mesleğini bitirme noktasına getirse de hiç vazgeçmeden sadece ağaç işledik.1999 depreminde işler iyice bozulup çıkmaza girince şuan üretimine devam ettiğimiz kampet ürününü kendi modellerimizi geliştirerek Türkiye’de üreten ilk firma olduk.Ben Özgür ULUS Mobilya dekorasyon bölümünü bitirdikten sonra Güzel sanatlar kursuna gidip eğitimimi tamamladım 7 yıl faklı yerlerde çalıştıktan sonra baba ocağına dönüş yaptım .2009 Haziran ayında İnternet sitesi kurmaya karar verdik.O dönem İlkokul 5. sınıfa giden mahallemizin Komşu Çocuğu Ahmet Kardeşimiz Bedava. com adlı bir site üzerinden web sayfamızı açtı. Haftasına ABD New York Eyaletine satış yaptık. İlgi artınca Sitemiz Çöktü. İnternet'i ve Bilgisayarı O zamana Kadar tanımadığımız için sarsıldık ama yıkılmadık. Arayışlarımız sürerken 7 yıldır haber alamadığım acemi birliğinden Asker arkadaşım Ümit kardeşimizi hal hatır sormak için aradığımda kendisinin Webmaster’ lık yaptığını öğrenince ilk profesyonel sitemizi yaptırdık..2010 yılı Başında şuanki www.mehmetmarangoz.com sitesini kurduk.4 Yılda Türkiye'de 81 vilayete 4 kıt'ada 17 ülkeye vede 110 bin ziyaretçiye ulaştık.Mevcut Sitemizde çok fazla ürün olmaya başlayınca 2014 Mayıs Ayında online satış mağazamızı devreye aldık.Şuan www.mehmetmarangoz.com sitemiz ve www.mehmetmarangoz.com sitemizle yayın hayatına devam etmekteyiz.

    Hizmetler
    • El Yapı Tasarım Ürünleri
    • Mücevher kutusu
    • Saat Kutusu
    • Puro kutusu
    • Tavla
    • Ahşap Oyma ürünleri
    Hizmet alanları
    • iç dekorasyon
    • ev
    • El üretimi
    • İçmimari
    • Bursa
    Adres
    Yediselviler mh. Güven Sok Güven çık No 3
    16330 Bursa
    Türkiye
    +53-38181750 mehmetmarangoz.com.tr
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