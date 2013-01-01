2013 yılı , şubat ayında kurulmuş olan KliPS Mimarlık Ltd.Şti. kişi ve kurumlara özel Mimarlık-İç mimarlık hizmetleri yürütmektedir.
Misyonumuz Projenin tasarlanmasından , teslim aşamasına kadar geçen süreçteki tüm hizmetleri verirken ; her türlü mimarlık,dekorasyon,iç mekan düzenleme,mobilya,proje uygulama işlerinde en ince ayrıntıyı önemseyerek kaliteden ödün vermeden uzman çözüm ortakları ile çizgimizi sizlere aktarmaktır. KliPS olarak tasarımlarımızda yaratıcılığı, estetiği , işlevselliği ve sürdürülebilirliği deneyimlerimiz ile bir arada tutuyor ve optimum bütçe ile sizlere sunuyoruz.KliPS Tasarımlarını Eşsiz yapan sizin Detaylarınızdır.
- Hizmetler
- Mimari ve İç Mimari Proje Uygulama
- Hizmet alanları
- Karşıyaka ve İzmir
- Adres
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cemal gürsel caddesi no 136 kat 3 daire 4 karşıyaka
35600 İzmir
Türkiye
+90-2323811181 www.klipsmimarlik.com