2013 yılı , şubat ayında kurulmuş olan KliPS Mimarlık Ltd.Şti. kişi ve kurumlara özel Mimarlık-İç mimarlık hizmetleri yürütmektedir.

Misyonumuz Projenin tasarlanmasından , teslim aşamasına kadar geçen süreçteki tüm hizmetleri verirken ; her türlü mimarlık,dekorasyon,iç mekan düzenleme,mobilya,proje uygulama işlerinde en ince ayrıntıyı önemseyerek kaliteden ödün vermeden uzman çözüm ortakları ile çizgimizi sizlere aktarmaktır. KliPS olarak tasarımlarımızda yaratıcılığı, estetiği , işlevselliği ve sürdürülebilirliği deneyimlerimiz ile bir arada tutuyor ve optimum bütçe ile sizlere sunuyoruz.KliPS Tasarımlarını Eşsiz yapan sizin Detaylarınızdır.