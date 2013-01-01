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KliPS mimarlık
İç Mimarlar İzmir
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    •   2013 yılı , şubat ayında kurulmuş olan KliPS Mimarlık Ltd.Şti. kişi ve kurumlara özel Mimarlık-İç mimarlık hizmetleri yürütmektedir.

      Misyonumuz Projenin tasarlanmasından , teslim aşamasına kadar geçen süreçteki tüm hizmetleri verirken ; her türlü mimarlık,dekorasyon,iç mekan düzenleme,mobilya,proje uygulama işlerinde en ince ayrıntıyı önemseyerek kaliteden ödün vermeden uzman çözüm ortakları ile çizgimizi sizlere aktarmaktır.   KliPS  olarak tasarımlarımızda yaratıcılığı, estetiği , işlevselliği ve sürdürülebilirliği deneyimlerimiz ile bir arada tutuyor ve optimum bütçe ile sizlere sunuyoruz.KliPS Tasarımlarını Eşsiz yapan sizin Detaylarınızdır.

    Hizmetler
    Mimari ve İç Mimari Proje Uygulama
    Hizmet alanları
    Karşıyaka ve İzmir
    Adres
    cemal gürsel caddesi no 136 kat 3 daire 4 karşıyaka
    35600 İzmir
    Türkiye
    +90-2323811181 www.klipsmimarlik.com
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