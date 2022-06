Pergola A.Ş İstanbul merkezli üretim tesislerinde dünya standartlarında ürettiği motorlu gölgelendirme sistemleri Pergola ve i-Zipscreen dış mekan perde sistemlerini profesyonel ekibi ile kalite odaklı ulusal ve uluslararası projelere dönüştürmektedir. Dünyanın birçok noktasına ulaşmış referansları ile büyümeye devam eden firmamızla mimari bakış açılarınıza değer katmak ve taleplerinize en fonksiyonel çözümleri sunmak için varız.

Pergola A.Ş. özel motorlu tente sistemiyle her mevsimin sorunlarını çözüme dönüştüren kalıcı, estetik ve minimalist bir çabanın ürünü olan Pergola markası altında motorlu tente sistemlerini, sanatın yapıcı, çözümleyici ve evrensel enerjisinden esinlenerek yeniden tasarlamaktadır. Pergola A.Ş., Pergola motorlu tente sistemleriyle, her türlü hava şartında ideal korumayı sağlar. Özel tente kumaşı sayesinde Pergola motorlu tente sistemleri güneş, yağmur ve rüzgara karşı yüksek koruma sağlayarak; size bahçe, balkon, veranda, teras gibi açık alanlardan en iyi şekilde yararlanabilme imkanı sunar. Pergola motorlu tente sistemi, çevresine uygulanabilen çeşitli kapama sistemleri ile bütünleştirilerek tam kapalı bir mekan haline dönüştürülebilir. Pergola A.Ş. nin ürettiği motorlu Pergola tente sistemi, özel gergi sistemi ile kolayca açılıp kapanabilen, otomasyonlu, raylı tente sistemi olarak tasarlanarak hayatınıza yeni bakış açıları kazandırır. Pergola A.Ş. sizlerin isteklerine göre hazırlamış olduğu özel tente kumaşlı, açılır kapanır tavanlı motorlu pergola tente sistemlerindeki LED aydınlatma sayesinde gece ve gündüz farkını ortadan kaldırarak günün her vaktinde yaşanabilir mekanlar oluşturmaktadır.