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PERGOLA A.Ş.
Teras, Avlu & Dış Bölgeler İstanbul
Genel Bakış 22Projeler (22) 7Yeni Fikirler (7)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Açılır-kapanır Pergola Tente Sistemi, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Gri
    Açılır-kapanır Pergola Tente Sistemi, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Gri
    Açılır-kapanır Pergola Tente Sistemi, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Gri
    +1
    Açılır-kapanır Pergola Tente Sistemi
    PERGOLA ALU AVANTGARDE, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Aluminyum/Çinko Gri
    PERGOLA ALU AVANTGARDE, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. BahçeSera & Çardaklar Aluminyum/Çinko Gri
    PERGOLA ALU AVANTGARDE, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Aluminyum/Çinko Gri
    +2
    PERGOLA ALU AVANTGARDE
    Motorlu Pergola Sistemleri, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Ön avlu Aluminyum/Çinko Gri
    Motorlu Pergola Sistemleri, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Modern Balkon, Veranda & Teras Aluminyum/Çinko Gri
    Motorlu Pergola Sistemleri, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Ön avlu Aluminyum/Çinko Gri
    +1
    Motorlu Pergola Sistemleri
    Pergola Alu Avantgarde, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Ön avlu Aluminyum/Çinko Kahverengi
    Pergola Alu Avantgarde, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Modern Balkon, Veranda & Teras Aluminyum/Çinko Kahverengi
    Pergola Alu Avantgarde, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Kahverengi
    Pergola Alu Avantgarde
    Açılır Kapanır Pergola Sistemleri, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Gri
    Açılır Kapanır Pergola Sistemleri, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    Açılır Kapanır Pergola Sistemleri, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    +2
    Açılır Kapanır Pergola Sistemleri
    Dış Mekan Kapama Sistemleri, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Beyaz
    Dış Mekan Kapama Sistemleri, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Modern Bahçe Aluminyum/Çinko Beyaz
    Dış Mekan Kapama Sistemleri, PERGOLA A.Ş. PERGOLA A.Ş. Modern Balkon, Veranda & Teras Aluminyum/Çinko Beyaz
    +2
    Dış Mekan Kapama Sistemleri
    Hepsini göster: 22 proje

    Pergola A.Ş İstanbul merkezli üretim tesislerinde dünya standartlarında ürettiği motorlu gölgelendirme sistemleri Pergola ve i-Zipscreen dış mekan perde sistemlerini profesyonel ekibi ile kalite odaklı ulusal ve uluslararası projelere dönüştürmektedir. Dünyanın birçok noktasına ulaşmış referansları ile büyümeye devam eden firmamızla mimari bakış açılarınıza değer katmak ve taleplerinize en fonksiyonel çözümleri sunmak için varız.
    Pergola A.Ş. özel motorlu tente sistemiyle her mevsimin sorunlarını çözüme dönüştüren kalıcı, estetik ve minimalist bir çabanın ürünü olan Pergola markası altında motorlu tente sistemlerini, sanatın yapıcı, çözümleyici ve evrensel enerjisinden esinlenerek yeniden tasarlamaktadır. Pergola A.Ş., Pergola motorlu tente sistemleriyle, her türlü hava şartında ideal korumayı sağlar. Özel tente kumaşı sayesinde Pergola motorlu tente sistemleri güneş, yağmur ve rüzgara karşı yüksek koruma sağlayarak; size bahçe, balkon, veranda, teras gibi açık alanlardan en iyi şekilde yararlanabilme imkanı sunar. Pergola motorlu tente sistemi, çevresine uygulanabilen çeşitli kapama sistemleri ile bütünleştirilerek tam kapalı bir mekan haline dönüştürülebilir. Pergola A.Ş. nin ürettiği motorlu Pergola tente sistemi, özel gergi sistemi ile kolayca açılıp kapanabilen, otomasyonlu, raylı tente sistemi olarak tasarlanarak hayatınıza yeni bakış açıları kazandırır. Pergola A.Ş. sizlerin isteklerine göre hazırlamış olduğu özel tente kumaşlı, açılır kapanır tavanlı motorlu pergola tente sistemlerindeki LED aydınlatma sayesinde gece ve gündüz farkını ortadan kaldırarak günün her vaktinde yaşanabilir mekanlar oluşturmaktadır.

    Hizmetler
    Profosyonel Dış Mekan Çözümler
    Hizmet alanları
    istanbul ve Turkiye
    Şirket ödülleri
    Motorlu Pergola Sistemleri                                                                                                                                                                                               *Dış Mekan Perde Sistemleri*Kış Bahçe Sistemleri*Tente Sistemleri*Gölgelendirme Sistemleri
    Adres
    Mehmet Akif Ersoy Mah. Erdal Sk. No:1/1B Üsküdar
    34682 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165579863 www.pergola.com.tr
    Yasal mülkiyet

    FTI

    Değerlendirmeler

    yüksel kurt
    12 ay önce
    Nurettin Özden
    yaklaşık 2 yıl önce
    Hasan Metin
    Mükenmel bir ürün detayları kusursuz bütün firmaları inçeledim PERGOLA AŞ bu işde 1 Numara ....
    yaklaşık 5 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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