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Ayvalık Yapı Dekorasyon
Dekoratörler Balıkesir
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    • AYVALIK YAPIDEKORASYON, Kalitede, müşteri odaklı çalışan ve müşterisine her zaman memnuniyet sunan bir firma olmaya özen göstermektedir.

    Bize Güvenebilirsiniz; Beraber iş yapmanın en önemli unsurunun karşılıklı güven olduğuna inanıyoruz. Güveninizi boşa çıkarmayız.

    Tecrübeliyiz; Ekibimiz genç ve dinamik olmakla beraber sektörde tecrübeli bir çekirdek kadro etrafında genişlemektedir. Sürekli olarak kendini yenileyen bir anlayış ile çalıştığımız için sektörde haklı bir yerimiz var.

    Yenilikçiyiz; Görev aldığımız projelerin yapısına uygun olarak yeni yaklaşımlar, yeni çözümler üretiriz. Gerçekleştirdiğimiz her proje bizim için ayrı bir heyecan ve değerdir. 

    Size vereceğimiz referans, müşterilerimize vermiş olduğumuz özenin teminatıdır.

    Hizmet alanları
    Balıkesir
    Adres
    Atatürk Cd. No:232 ( Bim Karşısı ) Ayvalık
    10400 Balıkesir
    Türkiye
    +90-5345996632 www.ayvalikyapi.com
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