Ayvalık Yapı Dekorasyon

AYVALIK YAPIDEKORASYON, Kalitede, müşteri odaklı çalışan ve müşterisine her zaman memnuniyet sunan bir firma olmaya özen göstermektedir.
Bize Güvenebilirsiniz; Beraber iş yapmanın en önemli unsurunun karşılıklı güven olduğuna inanıyoruz. Güveninizi boşa çıkarmayız.
Tecrübeliyiz; Ekibimiz genç ve dinamik olmakla beraber sektörde tecrübeli bir çekirdek kadro etrafında genişlemektedir. Sürekli olarak kendini yenileyen bir anlayış ile çalıştığımız için sektörde haklı bir yerimiz var.
Yenilikçiyiz; Görev aldığımız projelerin yapısına uygun olarak yeni yaklaşımlar, yeni çözümler üretiriz. Gerçekleştirdiğimiz her proje bizim için ayrı bir heyecan ve değerdir.
Size vereceğimiz referans, müşterilerimize vermiş olduğumuz özenin teminatıdır.
- Hizmet alanları
- Balıkesir
- Adres
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Atatürk Cd. No:232 ( Bim Karşısı ) Ayvalık
10400 Balıkesir
Türkiye
+90-5345996632 www.ayvalikyapi.com