2006 yılında kurulmuş olan Mimoza Mimarlık özgün tasarımlı proje ve uygulamalarına 2008 yılından beri eşi ve ortağı olduğu Mimar Cüneyt Özcan ‘la beraber ulusal ve uluslar arası çaptaki birçok seçkin projeyle isimlerinden söz ettiriyorlar. İç mimari, proje ve uygulama alanında hizmet veren firma, estetiği ve işlevselliği bir bütün olarak algılayıp sürdürülebilir, yaşanır ve dinamik mekanlar tasarlamayı ön planda tutuyor.

Sosyal etkileşim, keşfetme duygusu ve kullanışlılık Mimoza Mimarlığın etkileyici deneyimler sunan tasarım çalışmalarının karakterini belirliyor.

Tasarımda işlevsellik felsefesiyle yoğrulmuş sosyal farkındalığa önem vermesi ve finansal kaygıları göz önünde bulundurarak kaliteli mekanlar sunması ile tanımlanıyor.