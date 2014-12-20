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Mimoza Mimarlık
İç Mimarlar Antalya
Genel Bakış 24Projeler (24) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • UĞUR BİRKAN EVİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Eklektik Yatak Odası
    UĞUR BİRKAN EVİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Eklektik Yatak Odası
    UĞUR BİRKAN EVİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Eklektik Yatak Odası
    +41
    UĞUR BİRKAN EVİ
    NURİ YELKOVAN EVİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Banyo
    NURİ YELKOVAN EVİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Banyo
    NURİ YELKOVAN EVİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Banyo
    +53
    NURİ YELKOVAN EVİ
    HOTEL DESIGN SHOW 2019, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Tropikal Yatak Odası
    HOTEL DESIGN SHOW 2019, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Tropikal Yatak Odası
    HOTEL DESIGN SHOW 2019, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Tropikal Yatak Odası
    +23
    HOTEL DESIGN SHOW 2019
    CASA SUR OTEL, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Ticari alanlar
    CASA SUR OTEL, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Ticari alanlar
    CASA SUR OTEL, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Ticari alanlar
    +29
    CASA SUR OTEL
    AV. ECE EKEKON OFİSİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Eklektik Okullar Gri
    AV. ECE EKEKON OFİSİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Eklektik Okullar
    AV. ECE EKEKON OFİSİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Eklektik Okullar
    +14
    AV. ECE EKEKON OFİSİ
    ALMA KAFE & RESTORAN , Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Ticari alanlar
    ALMA KAFE & RESTORAN , Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Ticari alanlar
    ALMA KAFE & RESTORAN , Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Ticari alanlar
    +19
    ALMA KAFE & RESTORAN
    Hepsini göster: 24 proje

     2006 yılında kurulmuş olan Mimoza Mimarlık özgün tasarımlı proje ve uygulamalarına  2008 yılından beri  eşi ve ortağı olduğu Mimar Cüneyt Özcan ‘la beraber  ulusal ve uluslar arası çaptaki birçok seçkin projeyle isimlerinden söz ettiriyorlar. İç mimari, proje ve uygulama alanında hizmet veren firma, estetiği ve işlevselliği bir bütün olarak algılayıp sürdürülebilir, yaşanır ve dinamik mekanlar tasarlamayı ön planda tutuyor.

    Sosyal etkileşim, keşfetme duygusu ve kullanışlılık Mimoza Mimarlığın etkileyici deneyimler sunan tasarım çalışmalarının karakterini belirliyor.

    Tasarımda işlevsellik felsefesiyle yoğrulmuş sosyal farkındalığa önem vermesi ve finansal kaygıları göz önünde bulundurarak kaliteli mekanlar sunması ile tanımlanıyor.

    Hizmetler
    İç Mimari Proje ve uygulamaları
    Hizmet alanları
    • iç mimarlık
    • uygulama
    • 3d tasarım
    • Mobilya Tasarımı
    • antalya
    Adres
    Şirinyalı mah.1514 sok. uğurel sit. no:13/a-b
    07160 Antalya
    Türkiye
    +90-2423171380 www.mimozamimarlik.com
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