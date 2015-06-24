HAKKIMIZDA:

Özyurt İnşaat Dekorasyon olarak kaba inşaat hariç her türlü inşaat ve dekorasyon işleri yapmaktayız.İnşaat ve dekorasyonla alakalı tüm projelerinizde ister küçük ister büyük ölçekli olsun sizlere çözümler sunarak konforu ve kaliteyi ön plana çıkarmaktayız.Sektörde yaklaşık 30 yıllık deneyimi olan firmamız başarılı birçok işe ve projeye imza atmıştır.İnşaat işlerinizde kaliteli ekibimizle ve müşteri memnuniyetini öne çıkaran felsefemizle sadece işiniz esnasında değil iş bitiminden sonrada yanınızda olacak bir firmadır Özyurt inşaat dekorasyon.Sizde işlerinizde, projelerinizde güven ve kaliteye önem veriyorsanız bizimle iletişime kesinlikle geçmelisiniz!

Yaptığımız başlıca hizmet ve uygulamalar şöyledir; Dış cephe mantolama, Alçı dekorasyon, Alçıpan dekorasyonu, duvar kağıdı uygulama, dış ve iç cephe boya dekorasyonu, fayans ve seramik, kara sıva, makinalı alçı, fiber cement, betopan, kaynaklı konstrüksiyon ve inşaat ince işleri deyince akla gelen tüm kalemler firmamız tarafından yapılmaktadır. Yaptıracağınız işin durumuna göre kişiye özel dekorasyon ve tasarım çözümleri, kişiye özel ödeme seçenekleri siz değerli müşterilerimize firmamız tarafından sunulmaktadır.Ayrıca büyük çaplı projelerde de geniş ekip yelpazesi ve sayısı ile zamanında ve istenilen kalitede işlerinizi teslim etmeyi şimdiden taahhüt ederiz.