17 Ocak 2007’de Ankara’da mimari proje hizmeti vermek üzere kurulmuş olan ATUS Mimarlık, bünyesindeki uzman teknik personeli ile yurtiçinde ve yurtdışında toplamda 2.000.000 m² kapalı alanın üzerinde özellikli yapı tasarımına imza atmıştır. Kentsel tasarım, eğitim yapıları, sosyal & kültürel yapılar, idari & ofis binaları gibi prestijli ve nitelikli yapılar konularında uzmanlaşan tasarım stüdyosu Çankaya’daki ofisinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Teknolojinin getirdiği kolaylıkları ve teknik gelişmeleri; işlevsel, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir süzgeçten geçirerek disiplinler arası uyumu temel alan bir tasarıma dönüştürmek misyonuyla estetik, verimli ve ekonomik tasarımlar ortaya koymaktadır.