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Atus Mimarlık
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Atus Mimarlık Atus Mimarlık Apartman
    Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Atus Mimarlık Atus Mimarlık Apartman
    Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Atus Mimarlık Atus Mimarlık Apartman
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    Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi

    17 Ocak 2007’de Ankara’da mimari proje hizmeti vermek üzere kurulmuş olan ATUS Mimarlık, bünyesindeki uzman teknik personeli ile yurtiçinde ve yurtdışında toplamda 2.000.000 m² kapalı alanın üzerinde özellikli yapı tasarımına imza atmıştır. Kentsel tasarım, eğitim yapıları, sosyal & kültürel yapılar, idari & ofis binaları gibi prestijli ve nitelikli yapılar konularında uzmanlaşan tasarım stüdyosu Çankaya’daki ofisinde hizmet vermeye devam etmektedir.

    Teknolojinin getirdiği kolaylıkları ve teknik gelişmeleri; işlevsel, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir süzgeçten geçirerek disiplinler arası uyumu temel alan bir tasarıma dönüştürmek misyonuyla estetik, verimli ve ekonomik tasarımlar ortaya koymaktadır.

    Hizmetler
    Mimarlık ve İç Mimarlık
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Cemal Nadir Sokak No: 22/1 Çankaya
    06680 Ankara
    Türkiye
    +90-3124668342 www.atus.com.tr

    Değerlendirmeler

    Halil İbrahim DOĞAN (hlldgn)
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tecnokent Yardım
    yaklaşık 2 yıl önce
    Cosan Tekin
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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