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şeyma karatepe ve neslihan yıldırım adi ortaklığı
İç Mimarlar Ankara
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    • Misenn, mimarlık hizmeti kapsamında; kullanımınız için gerekli olan yapıları ve açık/kapalı mekanları fonksiyonel, estetik, çevreye ve topografyaya uygun nitelikleri bir arada bulundurarak, yüksek teknolojik çözümler ile tasarlar. Tasarım ve uygulama aşamalarında destek disiplinlerle koordineli olarak çalışarak ideal yapısal ve mekansal çözümleri oluşturur.

    Hizmetler
    • Mimari ve iç mimari projelendirme
    • danışmanlık
    • uygulama ve mobilya tasarım-üretim
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • Ankara
    Adres
    06520 Ankara
    Türkiye
    +90-3124277077 www.misenn.com
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