şeyma karatepe ve neslihan yıldırım adi ortaklığı

Misenn, mimarlık hizmeti kapsamında; kullanımınız için gerekli olan yapıları ve açık/kapalı mekanları fonksiyonel, estetik, çevreye ve topografyaya uygun nitelikleri bir arada bulundurarak, yüksek teknolojik çözümler ile tasarlar. Tasarım ve uygulama aşamalarında destek disiplinlerle koordineli olarak çalışarak ideal yapısal ve mekansal çözümleri oluşturur.