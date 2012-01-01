Arşiv Mobilya Tasarım Mimarlık A.Ş.

Archive+Lab - 2014 senesinde Çağla Daş, Güven Yalın ve Kutay Yorulmaz tarafından kurulan Archive+Lab, tasarıma olan çağdaş yaklaşımını modern mimarinin eğilimleri ve prensipleri doğrultusunda sürekli geliştiren, yaratıcılığı ve tecrübesi ile dünya çapında izler bırakmayı dünya çapında hedef edinmiş, projelerini form, fonkiyon, detay ve malzeme tecrübeleryle yorumlayan bir tasarım ofisidir. Tasarımı her anlamda ele alan ofisin amacı, birçok tasarım prensibini bir araya getirerek yenilikçi, akıllı, ilerici, cesur ve fonksiyonel mekan ve formlar yaratmaktır.Archive+Lab mimari ve iç mimari projelendirme, ürün tasarımı, modelleme, satın alma ve inşaat departmanları ile bugüne kadar birçok konut, ofis, idari bina, restoran, otel, plaza, mağaza ve spor salonu projesi tamamlamıştır. Var olan her form ve fikirden etkilenerek ve beslenerek mimari, iç mimari projeler ve ürün tasarımı gerçekleştiren, Archive+Lab çalışmalarına Galata daki ofisinde devam etmektedir.

Archive- interaktif galeri - Alanında öncü olan uluslararası markaların ve tasarımcıların, klasik ve çağdaş ürünlerinin sentezi ile kullanıcıya; tasarım, stil ve kalite odaklı geniş bir mobilya, aydınlatma ve aksesuar yelpazesi sunmaktadır. 2012 senesinden bu yana hizmet veren galeri, sıra dışı sergi ve etkinlikleri ile bir ürün galerisi olmanın ötesinde misafirlerine interaktif deneyimler yaşatmaktadır. Bünyesinde dünyaca ünlü pek çok tasarımcıyı barındıran; Arkaik, Bloomingville, Brokis, Davide Groppi, Delightfull, Driade, Eumenes, Jspr, Kusch, Losh Design, Magis, Misela, Muzz Design, Nollt, Odun Design, Plank, Ruben Lighting, Santimetre, Selben, Seletti, Tacchini, Toz Design, Unomod, Yota ve ZF Design markaları ile birlikte Ceren Dabağ, Claudio Bellini, Enzo Mari, Erdem Akan, Fabio Novembre, Haluk Aydın, Hande Bilten, Jean – Marie Massaud, Konstantin Grcic, Naoto Fukasava, Paola Navone, Philippe Starck, Ron Arad ve Tokujin Yoshioka gibi tasarımcıların ürünleri Archive’da sergilenmektedir.