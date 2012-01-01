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Arşiv Mobilya Tasarım Mimarlık A.Ş.
İç Mimarlar İstanbul
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    • Archive+Lab - 2014 senesinde Çağla Daş, Güven Yalın ve Kutay Yorulmaz tarafından kurulan  Archive+Lab, tasarıma olan çağdaş yaklaşımını modern mimarinin eğilimleri ve  prensipleri doğrultusunda sürekli geliştiren, yaratıcılığı ve tecrübesi ile dünya  çapında izler bırakmayı dünya çapında hedef edinmiş, projelerini form,  fonkiyon, detay ve malzeme tecrübeleryle yorumlayan bir tasarım ofisidir.  Tasarımı her anlamda ele alan ofisin amacı, birçok tasarım prensibini bir  araya getirerek yenilikçi, akıllı, ilerici, cesur ve fonksiyonel mekan ve  formlar yaratmaktır.Archive+Lab mimari ve iç mimari projelendirme, ürün tasarımı,  modelleme, satın alma ve inşaat departmanları ile bugüne  kadar birçok konut, ofis, idari bina, restoran, otel, plaza,  mağaza ve spor salonu projesi tamamlamıştır. Var olan her form ve fikirden etkilenerek ve  beslenerek mimari, iç mimari projeler ve ürün  tasarımı gerçekleştiren, Archive+Lab  çalışmalarına Galata daki ofisinde devam etmektedir.

    Archive- interaktif galeri - Alanında öncü olan uluslararası markaların ve tasarımcıların, klasik ve çağdaş ürünlerinin sentezi ile kullanıcıya; tasarım, stil ve kalite odaklı geniş bir mobilya, aydınlatma ve aksesuar yelpazesi sunmaktadır. 2012 senesinden bu yana hizmet veren galeri, sıra dışı sergi ve etkinlikleri ile bir ürün galerisi olmanın ötesinde misafirlerine interaktif deneyimler yaşatmaktadır. Bünyesinde dünyaca ünlü pek çok tasarımcıyı barındıran; Arkaik, Bloomingville, Brokis, Davide Groppi, Delightfull, Driade, Eumenes, Jspr, Kusch, Losh Design, Magis, Misela, Muzz Design, Nollt, Odun Design, Plank, Ruben Lighting, Santimetre, Selben, Seletti, Tacchini, Toz Design, Unomod, Yota ve ZF Design markaları ile birlikte Ceren Dabağ, Claudio Bellini, Enzo Mari, Erdem Akan, Fabio Novembre, Haluk Aydın, Hande Bilten, Jean – Marie Massaud, Konstantin Grcic, Naoto Fukasava, Paola Navone, Philippe Starck, Ron Arad ve Tokujin Yoshioka gibi tasarımcıların ürünleri Archive’da sergilenmektedir.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık ve Dekorasyon hizmeti
    • Kişiye özel ürün tasarımı
    • Dünya çapında tanınan yerli ve yabancı tasarımcıların mobilya ve aksesuar ürünlerinin satışı
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • istanbul
    Adres
    Serdar-ı Ekrem sokak no:19 Galata – Hacımimi mahallesi – Beyoğlu
    34425 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122921140 www.archive.com.tr
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