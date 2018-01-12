ZERART MİMARLIK

İzmir Karşıyaka da hizmet veren mimar ve inşaat mühendisi ortaklı bir aile şirketiyiz. Uzun yıllar edindiğimiz bilgi ve deneyim ile, yaşam standartını arttırmak için, barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi her türlü mekanları işlevsel, fonksiyonel, ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırıp, estetik yaratıcıkla inşa etmekteyiz. Geçmişin birikimleri ile geleceği hazırlayarak kaliteli yaşam çevreleri oluşturmak üzere, her türlü konut, ev, işyeri mağaza dekorasyonları, mutfak ve mobilya imalatları ile mimari proje ve inşaat uygulamaları yapmaktayız.
- Hizmetler
- ev veya işyeri kısmi veya komple dekorasyonları
- mimari dekorasyon proje hizmetleri
- inşaat proje hizmetleri
- mutfak ve mobilya imalatları
- Hizmet alanları
- Tasarım dekorasyon proje uygulama
- iç mimari
- iç dekorasyon
- konut
- işyeri
- mağaza
- ofis
- otel dekorasyonu
- danışmanlık ve proje hizmetleri
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- Adres
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CEMAL GÜRSEL CADDESİ NO : 12/A KARŞIYAKA
35600 İzmir
Türkiye
+90-2323677272 www.zerartmimarlik.com