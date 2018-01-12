ZERART MİMARLIK

İzmir Karşıyaka da hizmet veren mimar ve inşaat mühendisi ortaklı bir aile şirketiyiz. Uzun yıllar edindiğimiz bilgi ve deneyim ile, yaşam standartını arttırmak için, barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi her türlü mekanları işlevsel, fonksiyonel, ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırıp, estetik yaratıcıkla inşa etmekteyiz. Geçmişin birikimleri ile geleceği hazırlayarak kaliteli yaşam çevreleri oluşturmak üzere, her türlü konut, ev, işyeri mağaza dekorasyonları, mutfak ve mobilya imalatları ile mimari proje ve inşaat uygulamaları yapmaktayız.