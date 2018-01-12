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ZERART MİMARLIK
İç Mimarlar İzmir
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • izmir Serbest Bölge Yazılım Ofisi Dekorasyonu , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    izmir Serbest Bölge Yazılım Ofisi Dekorasyonu , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    izmir Serbest Bölge Yazılım Ofisi Dekorasyonu , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    +13
    izmir Serbest Bölge Yazılım Ofisi Dekorasyonu
    İzmir YAMAÇEVLER VİLLARI , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    İzmir YAMAÇEVLER VİLLARI , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    İzmir YAMAÇEVLER VİLLARI , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK BanyoDekorasyon
    +6
    İzmir YAMAÇEVLER VİLLARI
    İZMİR SAHİLEVLERİ , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Kırsal Oturma Odası
    İZMİR SAHİLEVLERİ , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Kırsal Yemek Odası
    İZMİR SAHİLEVLERİ , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Kırsal Yemek Odası
    +17
    İZMİR SAHİLEVLERİ
    İzmir FOLKART Ofis Dekoryonu, ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Çalışma OdasıIşıklandırma
    İzmir FOLKART Ofis Dekoryonu, ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Çalışma OdasıIşıklandırma
    İzmir FOLKART Ofis Dekoryonu, ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK Çalışma OdasıDolap & Raflar
    İzmir FOLKART Ofis Dekoryonu
    KUŞADASI' NDA BİR EV , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK İç Dekorasyon
    KUŞADASI' NDA BİR EV , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK İç Dekorasyon
    KUŞADASI' NDA BİR EV , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK İç Dekorasyon
    +13
    KUŞADASI' NDA BİR EV

    İzmir Karşıyaka da hizmet veren mimar ve inşaat mühendisi ortaklı bir aile şirketiyiz. Uzun yıllar edindiğimiz bilgi ve deneyim ile, yaşam standartını arttırmak için, barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi her türlü mekanları işlevsel, fonksiyonel, ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırıp, estetik yaratıcıkla inşa etmekteyiz. Geçmişin birikimleri ile geleceği hazırlayarak kaliteli yaşam çevreleri oluşturmak üzere, her türlü konut, ev, işyeri mağaza dekorasyonları, mutfak ve mobilya imalatları ile mimari proje ve inşaat uygulamaları yapmaktayız.

    Hizmetler
    • ev veya işyeri kısmi veya komple dekorasyonları
    • mimari dekorasyon proje hizmetleri
    • inşaat proje hizmetleri
    • mutfak ve mobilya imalatları
    Hizmet alanları
    • Tasarım dekorasyon proje uygulama
    • iç mimari
    • iç dekorasyon
    • konut
    • işyeri
    • mağaza
    • ofis
    • otel dekorasyonu
    • danışmanlık ve proje hizmetleri
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    CEMAL GÜRSEL CADDESİ NO : 12/A KARŞIYAKA
    35600 İzmir
    Türkiye
    +90-2323677272 www.zerartmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Eyüp Açıkgöz
    8 ay önce
    Aleyna Kırcalı
    yaklaşık 1 yıl önce
    Olgay Aydinc
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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