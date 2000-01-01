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ARTI İç Mimari Ltd. Şti., İpek Toplu BİLGİÇ
İç Mimarlar Ankara
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    • ARTI İç Mimari Ltd. Şti. 2000 yılında, İç Mimar İpek Toplu Bilgiç tarafından kuruldu.

    İpek Toplu Bilgiç, TED Ankara Koleji’ndeki eğitiminden sonra, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi, İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümüne girdi. Bu bölümden 1994 yılında mezun oldu.

    1994-2000 yılları arasında özel bir şirkette iç mimar olarak çalıştı.

    2000 yılından itibaren ARTI İç Mimari Ltd. Şti. ‘nde, ekip arkadaşları ile birlikte konut ve kurumsal proje gerçekleştirmektedir.

    Kendi şirketindeki serbest iç mimarlık çalışmalarının yanı sıra, yarı zamanlı olarak Atılım Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak, iç mimari proje ve yapı dersi vermektedir.

    Hizmetler
    Konut ve Kurumsal Projelere İç Mimari Proje ve Uygulama Hizmeti
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Koza Sokak 49/8 GOP Çankaya
    06700 Ankara
    Türkiye
    +90-3124397501 www.artiicmimari.com
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