Peri Bahçeleri canlı bitkiler, seramik, ahşap ve diorama figürleri ile tasarlanan minyatür bahçelerdir. Hobi olarak başladığımız bu tasarımlarımızla canlı çiçek hediye kültürümüzde farklılık yaratmak ve kullandığımız gerek bitki gerekse figürlerimizin uzun ömürlü olmaları sayesinde farklı hayaller sunmaktayız. Bu hayal fabrikasını hem kendimiz hemde müşterilerimizin katkıları ile tüm illerimize kargo ile gönderim sağlamaktayız.