Peletshop tadilat, tamirat, inşaat, ısıtma sistemleri

Ev ile işyeri dekorasyonu ve tadilatı ile ilgili olarak 32 yıllık tecrübemiz bulunmaktadır. Bunun yanında ısınma sistemleri alanında hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimizi zamanında, kaliteli ve ekonomik olarak vermekteyiz. Sizleri de bu tecrübelerimizden yararlanmaya bekliyoruz.
- Hizmetler
- Banyo dekorasyonu
- Banyo tadilatı
- Mutfak Dekorasyonu
- Mutfak Tadilatı
- Boya ve badana
- Ev Tadilatı
- Salon dekorasyonu
- Kartonpiyer
- Laminant parke
- Kat kaloriferi
- Doğalgaz tesisatı ve projelendirme
- Pelet yakıt satış
- Pelet yakıtlı soba ve kazan sistemleri satışı
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- Hizmet alanları
- Dekorasyon
- Ev Tadilaı
- Tamirat
- Isınma
- Soğutma
- Mobilya
- Adres
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Tunahan Mahallesi Demapark Yaşam Merkezi
06100 Ankara
Türkiye
+90-5537481558 www.peletshop.com