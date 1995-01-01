levent tekin iç mimarlık

1989 yılında PVC PENCERE SİSTEMLERİ bayiliği ile sektöre giren

kurucumuz, 1992 yılından itibaren ME-SA İNŞAAT AŞ bünyesindeki me-sa doğrama fabrikasında montaj şefi olarak, işin mutfağında görev almıştır, daha sonra MESA İNŞAAT AŞ ‘ nin, İSTANBUL BAHÇEŞEHİR konutlarında şantiye şefi olarak görevlendirilmiş, Erol Atar, Ali Kırca, Füsun Önal, gibi birçok ünlü ismin dekoratörlüğünü yaptıktan sonra, yine Bahçeşehir de, inşaat sektörünün saha çalışmalarında bulunmuştur, projenin bitim tarihi olan 1995 yılına kadar çalıştıktan sonra, 1996 yılı başında ANKARA ya dönerek, Ankara İç Mimarlık Dekorasyon sektöründeki kaliteli işlere imza atabilmek ve Ankara Dekorasyon da yeni bir çığır açabilmek ve yine İtalyan Dekorasyon Stilleri için, yeni bir çalışma sistemi, ayrıca Ankara İç Mimarlık ve Ankara Dekorasyon Tasarımları gibi çok sıra dışı ve minimalist tasarımlar ile Ankara Dekorasyon trendi oluşturabilmek için, Ankara İç Mimarlık ta ve Ankara Dekorasyon alanında çalışmak üzere kendi firmasını kurmuştur, bugüne kadar birçok ailenin, kış bahçesi, mutfak dolapları, banyo tasarımları, cam balkon sistemleri, teras kapatma, ev ve işyerlerinin dekorasyon işlerini yaparak, insanlara çalışma alanlarında ve sonrasında eve döndüklerinde mutlu olabilecekleri mekanların oluşturulmasında, çok fazla katkısı olmuştur.

Firmamız halen İnşaat sektörünün Ankara iç mimarlık ve Ankara dekorasyon, alanında sizlere hizmet vermeye devam etmektedir, birçok, Ankara ev dekorasyon, Ankara işyeri iç mimarlık dekorasyon, Ankara ofis dekorasyon, Ankara restaurant sistemleri dekorasyonu, ve otel dekorasyon, Ankara villa dekorasyon, Ankara villa iç mimarlık, Ankara ev tadilat ve dekorasyon, işlerini başarıyla sonuçlandırmıştır.

Ev, işyeri gibi birçok mekanların, konsept iç mimarlık, olanlarından bir bölümünün, isimlerini REFERANSLARIMIZ bölümünde bulabilirsiniz. SAYGILARIMIZLA … Levent Tekin