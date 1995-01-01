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levent tekin iç mimarlık
İç Mimarlar Ankara, Türkiye
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ankara İç Mimarlık Hizmetleri , levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Modern Banyo
    Ankara İç Mimarlık Hizmetleri , levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Modern Mutfak
    Ankara İç Mimarlık Hizmetleri , levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Modern Mutfak
    +1
    Ankara İç Mimarlık Hizmetleri
    Mutfak Kitchen, levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık İç Dekorasyon
    Mutfak Kitchen, levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık İç Dekorasyon
    Mutfak Kitchen
    ST & MT Evi , levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    ST & MT Evi , levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    ST & MT Evi , levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    ST & MT Evi
    İÖ & ÜÖ villası , levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Ön avlu Beton Yeşil
    İÖ & ÜÖ villası , levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Ön avlu Beton Yeşil
    İÖ & ÜÖ villası
    İÖ & Ü.Ö evi, levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Modern Yemek Odası Ahşap Beyaz
    İÖ & Ü.Ö evi, levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Modern Yemek Odası Ahşap Beyaz
    İÖ & Ü.Ö evi, levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Modern Yemek Odası Ahşap Beyaz
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    İÖ & Ü.Ö evi
    Villa Dekorasyonu Bahçe Düzenleme , levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Kayalı bahçe
    Villa Dekorasyonu Bahçe Düzenleme
    Hepsini göster: 8 proje

    1989 yılında PVC PENCERE SİSTEMLERİ bayiliği ile sektöre giren

    kurucumuz, 1992 yılından itibaren ME-SA İNŞAAT AŞ bünyesindeki me-sa doğrama fabrikasında montaj şefi olarak, işin mutfağında görev almıştır, daha sonra MESA İNŞAAT AŞ ‘ nin, İSTANBUL BAHÇEŞEHİR konutlarında şantiye şefi olarak görevlendirilmiş, Erol Atar, Ali Kırca, Füsun Önal, gibi birçok ünlü ismin dekoratörlüğünü yaptıktan sonra, yine Bahçeşehir de, inşaat sektörünün saha çalışmalarında bulunmuştur, projenin bitim tarihi olan 1995 yılına kadar çalıştıktan sonra, 1996 yılı başında ANKARA ya dönerek, Ankara İç Mimarlık Dekorasyon sektöründeki kaliteli işlere imza atabilmek ve Ankara Dekorasyon da yeni bir çığır açabilmek ve yine İtalyan Dekorasyon Stilleri için, yeni bir çalışma sistemi, ayrıca Ankara İç Mimarlık ve Ankara Dekorasyon Tasarımları gibi çok sıra dışı ve minimalist tasarımlar ile Ankara Dekorasyon trendi oluşturabilmek için, Ankara İç Mimarlık ta ve Ankara Dekorasyon alanında çalışmak üzere kendi firmasını kurmuştur, bugüne kadar birçok ailenin, kış bahçesi, mutfak dolapları, banyo tasarımları, cam balkon sistemleri, teras kapatma, ev ve işyerlerinin dekorasyon işlerini yaparak, insanlara çalışma alanlarında ve sonrasında eve döndüklerinde mutlu olabilecekleri mekanların oluşturulmasında, çok fazla katkısı olmuştur.

    Firmamız halen İnşaat sektörünün Ankara iç mimarlık ve  Ankara dekorasyon, alanında sizlere hizmet vermeye devam etmektedir, birçok, Ankara ev dekorasyon, Ankara işyeri iç mimarlık dekorasyon, Ankara ofis dekorasyon, Ankara restaurant sistemleri dekorasyonu, ve otel dekorasyon, Ankara villa dekorasyon, Ankara villa iç mimarlık, Ankara ev tadilat ve dekorasyon, işlerini başarıyla sonuçlandırmıştır.

        Ev, işyeri gibi birçok mekanların, konsept iç mimarlık, olanlarından  bir bölümünün, isimlerini REFERANSLARIMIZ bölümünde bulabilirsiniz.                 SAYGILARIMIZLA …              Levent Tekin

    Hizmetler
    • Kış Bahçesi
    • mutfak dolapları
    • banyo tasarımları
    • cam balkon sistemleri
    • teras kapatma
    • ev ve işyerlerinin dekorasyon ve iç mimarlık hizmetleri…
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • Ankara
    • Türkiye
    Adres
    kaptanpaşa sokak 51/2
    06700 Ankara, Türkiye
    Türkiye
    +90-5326525297 www.leventtekinicmimarlik.com
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