ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION

ADAY Grup, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hafif çelik yapıların yaygınlaşmasını sağlamayı, kullanım alanlarını geliştirmeyi ve bu yolla ülkemize artı değer katmayı hedeflemiştir.
ADAY Grup çalıştığı alanlarda en üst düzeyde hizmet vermektedir. İnsanlara yaşam alanları oluşturmak, yuva bina etmek çok ciddi bir iştir. Yapılan çalışmalarda şirketimiz, yapı güvenliğini ve sağlamlığını ön planda tutmaktadır.
- Hizmetler
- Hafif Çelik Konstrüksiyon
- Hafif Çelik Ev
- Hafif Çelik Villa
- Hafif Çelik Yapılar
- Prefabrik Yapılar
- Prefabrik Evler
- Çelik Evler
- Çelik Villa
- LGS Construction
- Light Steel Villa
- Steel Villa
- Steel Houses
- Prefabricated Buildings
- Prefabricated Houses
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- Hizmet alanları
- Hafif Çelik Yapılar
- Prefabrik Yapılar
- Hafif Çelik Villalar
- Prefabrik Evler ANKARA
- Şirket ödülleri
- TEKFEN – SOCAR Bakü/Azerbaycan Olimpik Stadyum Projesi Teşekkür Belgesi
- Adres
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Bayraktar Caddesi No: 13 / A Saray Kahramankazan
06980 Ankara
Türkiye
+90-5443859030 www.adaygrup.com.tr