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ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION
İnşaat Şirketleri Ankara
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ADAY MODEL 4 – ₺ 1.050.000, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Villa Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    ADAY MODEL 4 – ₺ 1.050.000, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Villa Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    ADAY MODEL 4 – ₺ 1.050.000, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Villa Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
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    ADAY MODEL 4 – ₺ 1.050.000
    ADAY MODEL 3 - ₺ 499.200,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Prefabrik ev Ahşap-Plastik Kompozit Altın Sarısı
    ADAY MODEL 3 - ₺ 499.200,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Prefabrik ev Ahşap-Plastik Kompozit Altın Sarısı
    ADAY MODEL 3 - ₺ 499.200,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Mutfak üniteleri Ahşap-Plastik Kompozit Altın Sarısı
    +3
    ADAY MODEL 3 - ₺ 499.200,00
    ADAY MODEL 199 - ₺384.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Altın Sarısı
    ADAY MODEL 199 - ₺384.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Altın Sarısı
    ADAY MODEL 199 - ₺384.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Altın Sarısı
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    ADAY MODEL 199 - ₺384.000,00
    ADAY MODEL 192 - ₺336.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    ADAY MODEL 192 - ₺336.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    ADAY MODEL 192 - ₺336.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
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    ADAY MODEL 192 - ₺336.000,00
    ADAY MODEL 131 - ₺276.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION
    ADAY MODEL 131 - ₺276.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION
    ADAY MODEL 131 - ₺276.000,00
    ADAY Model 16 - ₺392.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION
    ADAY Model 16 - ₺392.000,00
    Hepsini göster: 7 proje

    ADAY Grup, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hafif çelik yapıların yaygınlaşmasını sağlamayı, kullanım alanlarını geliştirmeyi ve bu yolla ülkemize artı değer katmayı hedeflemiştir. 

    ADAY Grup çalıştığı alanlarda en üst düzeyde hizmet vermektedir. İnsanlara yaşam alanları oluşturmak, yuva bina etmek çok ciddi bir iştir. Yapılan çalışmalarda şirketimiz,  yapı güvenliğini ve sağlamlığını ön planda tutmaktadır.

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    • Hafif Çelik Yapılar
    • Prefabrik Yapılar
    • Hafif Çelik Villalar
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    Şirket ödülleri
    TEKFEN – SOCAR Bakü/Azerbaycan Olimpik Stadyum Projesi Teşekkür Belgesi
    Adres
    Bayraktar Caddesi No: 13 / A Saray Kahramankazan
    06980 Ankara
    Türkiye
    +90-5443859030 www.adaygrup.com.tr
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