ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION

ADAY Grup, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hafif çelik yapıların yaygınlaşmasını sağlamayı, kullanım alanlarını geliştirmeyi ve bu yolla ülkemize artı değer katmayı hedeflemiştir.

ADAY Grup çalıştığı alanlarda en üst düzeyde hizmet vermektedir. İnsanlara yaşam alanları oluşturmak, yuva bina etmek çok ciddi bir iştir. Yapılan çalışmalarda şirketimiz, yapı güvenliğini ve sağlamlığını ön planda tutmaktadır.