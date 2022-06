Nasıl ev sahibi olabilirim? Dikkat edilmesi gereken 5 konu

Bir ev sahibi olabilmek dünyadaki hemen her insanın ortak hayallerinden biridir. Amerika’dan Japonya’ya, Rusya’dan Çin’e, Brezilya’dan Avrupa’ya kadar her bölgede ve her ülkede yaşayan insanlar kendilerine ait bir ev sahibi olmak…

