Aksis mimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti.

İçeriye girebilseydim hakkında birşeyler yazabilirdim belki. Randevu saatinde gittim. Binanin önündeyim, girişiniz nereden diye aradım ama hiç yardımcı olmadan oradakilere sorun gösterirler dedi beyefendi. Kaç dükkana sordum, çaycıya sordum hiç kimse nerde olduğunu bilmiyor. Burda öyle bir yer bilmiyoruz diyorlar. Mecburen geri döndüm. Kapı girişini tarif etmeye tenezzül etmeyen bir mimara evimin projesini zaten hiç cizdirmem. İşini keşke ciddiye alsalardi. Bu arada hiç geriye de dönüş yapmadılar. İnsan bi arar. Bekliyoruz bulamadınız mi girişi falan der ama umurlarinda bile değil. CİDDİYETSİZ BİR YER. ONERMİYORUM.