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Aksis mimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti.
Mimarlar Tekirdağ
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Değerlendirmeler (2)
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    Hizmetler
    Mimarlık ve iç mimarlık uygulama
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • iç mimarlık proje ve uygulama
    • Tekirdağ
    Şirket ödülleri
    Tekirdağ Ticaret ve sanayi odası Proje 1.lik
    Adres
    Peştemalcı caddesi no:25
    59100 Tekirdağ
    Türkiye
    +90-5338182820 www.aksismimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    Ayyüce Gürkan
    İçeriye girebilseydim hakkında birşeyler yazabilirdim belki. Randevu saatinde gittim. Binanin önündeyim, girişiniz nereden diye aradım ama hiç yardımcı olmadan oradakilere sorun gösterirler dedi beyefendi. Kaç dükkana sordum, çaycıya sordum hiç kimse nerde olduğunu bilmiyor. Burda öyle bir yer bilmiyoruz diyorlar. Mecburen geri döndüm. Kapı girişini tarif etmeye tenezzül etmeyen bir mimara evimin projesini zaten hiç cizdirmem. İşini keşke ciddiye alsalardi. Bu arada hiç geriye de dönüş yapmadılar. İnsan bi arar. Bekliyoruz bulamadınız mi girişi falan der ama umurlarinda bile değil. CİDDİYETSİZ BİR YER. ONERMİYORUM.
    9 ay önce
    Muhammed Sarraf
    11 ay önce
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