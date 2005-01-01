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Milimetrik Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 12Yeni Fikirler (12)
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Projeler

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    • Beyoğlu Aparts, Kumbaracı, İstanbul, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Beyoğlu Aparts, Kumbaracı, İstanbul, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    Beyoğlu Aparts, Kumbaracı, İstanbul, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    +23
    Beyoğlu Aparts, Kumbaracı, İstanbul
    TRANQUILA CAFE, BAR DORTMUND/GERMANY, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    TRANQUILA CAFE, BAR DORTMUND/GERMANY, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    TRANQUILA CAFE, BAR DORTMUND/GERMANY, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    +9
    TRANQUILA CAFE, BAR DORTMUND/GERMANY
    Costé Hotel, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Ticari alanlar
    Costé Hotel, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Ticari alanlar
    Costé Hotel, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Ticari alanlar
    +8
    Costé Hotel

    MİLİMETRİK  MİMARLIK

    Milimetrik Mimarlık, Y.İç Mimar Bilgehan TANER ve İç Mimar Özlem TOSUN tarafından 2005 yılında kurulmuş ve o günden bu güne giderek artan müşteri memnuniyeti ile, Türkiye ve Dünyada Ofis,Mağaza, Lüks Konut,Butik Oteller, Beş yıldızlı Oteller,Konuk Evleri gibi mekanlardaki Konsept Tasarım,Uygulama projesi,Proje uygulama,Proje Kontrolörlüğü gibi uygulamaları yapmaktadır.

    Milimetrik Mimarlık, hayat tarzlarınızı, zevkleriniz ile birleştirerek mimari ve iç mimari projeleri , ürün tasarımları ve mekanları baştan oluşturan konseptlerinizi hazırlamak için hizmet veriyor. Mekanların yaşam kalitesini ve verimliliğini artırarak müşterilerine çağdaş, ekonomik, fonksiyonel ve estetik mekanlar tasarlamayı amaçlıyor.

    Milimetrik Mimarlık, müşteri memnuniyeti ve güvenini kazanmak ilkesinden yola çıkarak, kullanıcının istekleri ve zevkleri, doğrultusunda görsel, işlevsel, yapısal, teknik ve ekonomik çözümler üretiyor ve bunu malzemelerin ve teknolojinin gelişmesini takiple, malzeme, renk, doku, ekonomi, ergonomi gibi detayları analiz ederek gerçekleştiriyor.

    Hizmetler
    • OTEL
    • OFİS
    • Lüks Konut
    • RESTORAN
    • cafe
    • Bar
    • MAĞAZA
    Hizmet alanları
    • iç mimarlık
    • tasarım
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • international architectural design
    • istanbul
    Adres
    İstiklal Cad. Zambak Sok. No:3
    34435 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123273770 www.milimetrikmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Bu alanda yer alan çalışmaların tüm  hakkı 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca, ( Milimetrik Mimarlık ) BB İÇ MİMARLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'ye aittir. İzin alınmadan,Fotokopi dahil  Optik  Mekanik yada Elektronik herhangibir yolla çoğaltılamaz,basılamaz, Ödünç verilemez ve bir kısmı veya tamamı değiştirilerek farklı bir mekanda kullanılamaz ve uygulanamaz.

    ALL RIGHTS CONTAINED IN THIS FIELD STUDIES AND 5846 IN ACCORDANCE WITH THE LAW  WORKS OF ART,
     (MILLIMETRIC ARCHITECTURE)  BB INTERIOR SAN. AND TRADE. LTD. STI. 'BELONGS TO. WITHOUT PERMISSION, MECHANICAL OR ELECTRONIC COPY OF ANY KIND,  INCLUDING OPTICAL BE REPRODUCED, REPRINTED, AND A PORTION OR ALL  LOAN CAN NOT BE USED INTERCHANGEABLY.

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