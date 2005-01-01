MİLİMETRİK MİMARLIK

Milimetrik Mimarlık, Y.İç Mimar Bilgehan TANER ve İç Mimar Özlem TOSUN tarafından 2005 yılında kurulmuş ve o günden bu güne giderek artan müşteri memnuniyeti ile, Türkiye ve Dünyada Ofis,Mağaza, Lüks Konut,Butik Oteller, Beş yıldızlı Oteller,Konuk Evleri gibi mekanlardaki Konsept Tasarım,Uygulama projesi,Proje uygulama,Proje Kontrolörlüğü gibi uygulamaları yapmaktadır.

Milimetrik Mimarlık, hayat tarzlarınızı, zevkleriniz ile birleştirerek mimari ve iç mimari projeleri , ürün tasarımları ve mekanları baştan oluşturan konseptlerinizi hazırlamak için hizmet veriyor. Mekanların yaşam kalitesini ve verimliliğini artırarak müşterilerine çağdaş, ekonomik, fonksiyonel ve estetik mekanlar tasarlamayı amaçlıyor.

Milimetrik Mimarlık, müşteri memnuniyeti ve güvenini kazanmak ilkesinden yola çıkarak, kullanıcının istekleri ve zevkleri, doğrultusunda görsel, işlevsel, yapısal, teknik ve ekonomik çözümler üretiyor ve bunu malzemelerin ve teknolojinin gelişmesini takiple, malzeme, renk, doku, ekonomi, ergonomi gibi detayları analiz ederek gerçekleştiriyor.